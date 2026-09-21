Luciana Geuna dejó TN para desembarcar en otro canal y generó profundo enojo: el motivo

La periodista se retira y la sorpresiva salida despertó fuertes críticas dentro del canal de noticias: los detalles.

Luciana Geuna confirmó su alejamiento temporal de la pantalla de TN tras solicitar una licencia para participar en la nueva temporada de MasterChef por la pantalla de Telefe. Yanina Latorre detalló recientemente en SQP (América TV), los conflictos internos que generó este permiso.

La periodista acordó con las autoridades del canal de noticias una licencia hasta fin de año para poder abocarse plenamente al reality de cocina. Durante este período, el espacio que ocupaba los domingos quedará a cargo de su compañera Jesica Bossi.

Los detalles de la "despedida" de Geuna Al despedirse al aire, Geuna explicó que sentía la necesidad de tomar nuevas oportunidades y moverse de su zona de confort, citando al periodista Jorge Lanata como una gran inspiración para animarse a dar giros inesperados. No obstante, en el panel señalaron que el tono de su despedida fue excesivamente dramático para tratarse de un reemplazo temporal.

El foco del escándalo radica en la reacción de la redacción de TN. Según revelaron, los periodistas del canal están muy molestos porque perciben una "doble vara" por parte de la gerencia. En el último tiempo, el canal del Grupo Clarín implementó una estricta política de exclusividad que le prohíbe a sus figuras trabajar en otros medios, canales o canales de streaming.

La mujer, en un formato distinto. IG @geunaluciana Esta rigidez provocó que figuras como Maru Duffard o Cecilia Insinga tuvieran que bajarse de otros proyectos o abandonar la señal. El hecho de que a Geuna se le haya otorgado este permiso especial motivó quejas directas y generó mucho "ruido" en los pasillos de la emisora.