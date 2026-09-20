"¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación?": la amenaza de Donald Trump contra Irán

Donald Trump volvió a elevar la tensión con Irán este domingo al asegurar que se encuentra en una “fase de decisión” sobre el conflicto en Medio Oriente que comenzó el 28 de febrero de este año y planteó públicamente una de las alternativas más extremas.

“¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación?”, dijo el presidente estadounidense en una conversación difundida por Fox News.

El corresponsal de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst, relató que habló con Trump y que el mandatario le aseguró que está evaluando diferentes caminos frente a Teherán. Entre ellos mencionó profundizar la presión económica, alcanzar un acuerdo o avanzar con nuevas acciones militares. A su vez, anticipó que podrían ocurrir “cosas muy importantes” próximamente.

Las declaraciones se conocen pocos días después de que Trump reconociera en una entrevista con Axios que debía tomar una decisión sobre una eventual reanudación de ataques a gran escala. En esa conversación, volvió a plantear en términos extremos la posibilidad de intensificar las operaciones contra el gobierno iraní.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense dejó abierta una salida diplomática. Según la información difundida, se mostró dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien tiene previsto participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana. La agencia Reuters también informó este domingo sobre esa disposición de Trump a mantener un encuentro.

En Irán, el presidente Masoud Pezeshkian pone sus condiciones a Estados Unidos. Foto Efe EFE

Irán prometió una respuesta ante cualquier nuevo ataque

Desde Teherán, la respuesta llegó a través de las Fuerzas Armadas iraníes. El Estado Mayor advirtió que cualquier nueva ofensiva estadounidense provocaría ataques contra bases e intereses de Estados Unidos distribuidos en la región. La advertencia se produjo en medio de versiones iraníes sobre una posible reanudación de operaciones militares de Washington.

Las autoridades militares iraníes también apuntaron contra los países de Medio Oriente que eventualmente colaboren con una ofensiva estadounidense, por lo que Teherán considera que cualquier Estado que participe de esas operaciones podría convertirse en parte del enfrentamiento.

Una guerra sin una salida inmediata

El nuevo cruce de amenazas ocurre casi siete meses después del comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. Desde entonces se produjeron nuevas operaciones militares y represalias iraníes contra intereses estadounidenses en Medio Oriente.

Irán está en guerra con Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Foto Efe

El conflicto también comenzó a tener consecuencias políticas dentro de Estados Unidos: el aumento del precio de la gasolina genera preocupación dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre.

Mientras Washington define si vuelve a intensificar sus operaciones o busca una negociación, las últimas palabras de Donald Trump volvieron a colocar a Irán en el centro de la agenda internacional. El presidente estadounidense sostiene que todavía no tomó una decisión definitiva, mientras Teherán advierte que responderá ante cualquier nuevo ataque.