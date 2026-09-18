Trump anuncia un acuerdo con Dinamarca por el que EE.UU. asumirá el "control permanente de la seguridad" de Groenlandia

Estados Unidos y Dinamarca anunciaron un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia y comunicaron que se firmará la próxima semana.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el acuerdo otorgaría a su país "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades" de ese territorio danés.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que el acuerdo "fortalecerá la seguridad en el Ártico y la zona del Atlántico Norte", aunque no abordó los detalles específicos mencionados por Trump en una publicación en redes sociales.

El acuerdo se produce tras meses de amenazas de Trump de "tomar" Groenlandia por motivos de seguridad nacional, con el argumento de su ubicación estratégica para la defensa y su riqueza mineral.

En una publicación en Truth Social, Trump señaló que el acuerdo no supondrá "ningún costo para EE.UU." y otorgará al país la capacidad de "hacer lo necesario" para "garantizar y defender la seguridad de Groenlandia".

Indicó que el acuerdo estipula que "ningún adversario de EE.UU." podrá mantener presencia militar en Groenlandia ni "realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin [la] aprobación expresa por escrito" de la Casa Blanca.

Frederiksen confirmó que el acuerdo se firmará durante la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana.

La mandataria danesa afirmó: "[Esto] fortalece nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte" y, al mismo tiempo, "reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

AFP vía Getty Images

FUENTE: BBC