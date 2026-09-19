Trump prohíbe el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que prohibirá "de inmediato" la entrada de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, en un nuevo giro de su tensa relación con los medios de comunicación.

En una publicación en Truth Social este viernes, Trump dijo que los medios "constantemente escriben o informan sobre ficción o mentiras" acerca de su gobierno, aunque no proporcionó ejemplos.

Posteriormente, anunció una "prohibición muy sencilla", pero no explicó cómo funcionaría. No está claro si se impediría la entrada a las instalaciones de la Casa Blanca a los empleados de dichos medios.

CNN criticó duramente la medida, calificándola de "ataque ilegal" contra la libertad de prensa en Estados Unidos. Es probable que la decisión de Trump enfrente impugnaciones legales.

"CNN respalda plenamente a nuestro equipo en la Casa Blanca y su cobertura imparcial y precisa. Tenemos el derecho, en virtud de la Constitución de Estados Unidos, de realizar esa cobertura sin obstáculos ni interferencias por parte del gobierno", dijo la cadena en un comunicado.

"Si se llevara a cabo la prohibición con la que amenazó el presidente Trump, constituiría un ataque ilegal contra ese derecho fundamental y protegido por la Constitución", añadió.

Getty Images Kristen Holmes es la corresponsal sénior de CNN en la Casa Blanca.

Expectativa

Periodistas de Politico y CNN seguían en las instalaciones de la Casa Blanca poco después de que se hiciera el anuncio.

Un equipo de CNN también viajaba con el vicepresidente JD Vance a un evento en Iowa.

En su publicación, Trump dijo: "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos, la Administración Trump o Estados Unidos de América. Otros medios de comunicación seguirán el ejemplo".

La publicación no mencionaba qué publicaciones o reportajes específicos motivaron la decisión.

Al ser preguntado sobre la prohibición en el Despacho Oval, Trump dijo que no había "ningún motivo" en particular por el que hizo el anuncio el viernes por la tarde.

"En realidad, son historias que se acumulan a lo largo de los últimos años", dijo. "Uno termina harto de eso".

Añadió que "puede que haya otros que se unan a ellos", pero no mencionó ningún medio de comunicación en concreto.

El presidente reconoció que su anuncio podría dar lugar a impugnaciones legales.

"Creo que es bueno señalarlo, independientemente de si sostiene o no", añadió. "Para ser sincero, no creo que un tribunal deba permitir que se publiquen noticias falsas día tras día".

Getty Images El presidente ha tenido múltiples confrontaciones con la prensa en sus dos periodos de gobierno.

Mala relación

Desde que regresó al cargo en enero de 2025, Trump y los funcionarios de su gobierno se han enfrentado repetidamente con los miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca.

En febrero de ese año, la Casa Blanca anunció que retomaba el control del grupo de prensa que tiene contacto con el presidente y que durante más de un siglo había sido gestionado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Ese mismo mes, el gobierno tomó medidas para prohibir el acceso de los reporteros y fotógrafos de Associated Press (AP) a espacios con acceso restringido, como el Despacho Oval o el avión presidencial Air Force One, debido al uso por parte de la agencia del término "Golfo de México" en lugar de "Golfo de América".

AP presentó rápidamente una demanda y el caso sigue en curso.

El presidente suele tener enfrentamientos con los periodistas en el Despacho Oval y en el Air Force One, refiriéndose a menudo a ellos como "noticias falsas" y "groseros".

Durante su primer mandato, Trump también prohibió la entrada a la Casa Blanca al corresponsal de CNN, Jim Acosta, aunque le restituyeron sus credenciales después de que la cadena interpusiera una demanda.

Getty Images La Casa Blanca ha reforzado sus controles sobre la prensa en el actual mandato del presidente Trump.

En un comunicado emitido el viernes por la tarde, el Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia afirmó que "con tantos tribunales que han fallado en su contra precisamente en este punto, uno pensaría que el presidente Trump ya habría aprendido la lección".

"Si el presidente Trump pretende expulsar a estos medios de comunicación del grupo de prensa de la Casa Blanca, su acción es doblemente inconstitucional porque el grupo de prensa es un 'foro público' según la Primera Enmienda, lo que significa que el presidente no puede excluir a los periodistas en función de sus puntos de vista", dijo el director ejecutivo del instituto, Jameel Jaffer.

Un importante grupo jurídico que presta servicios legales a los medios de comunicación, el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, afirmó que espera que la prohibición de Trump sea rápidamente anulada por los tribunales porque es "completamente inconstitucional".

"La Primera Enmienda deja claro que, una vez que la Casa Blanca invita a algunos periodistas, no puede prohibir la entrada a otros simplemente porque no le gusten sus reportes", declaró el presidente del grupo, Bruce Brown, calificando la posible prohibición de "discriminación por opinión de manual".

Trump ha emprendido acciones legales contra varios medios de comunicación estadounidenses e internacionales, entre ellos The Wall Street Journal, The New York Times y la BBC.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC