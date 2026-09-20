Donald Trump aseguró que pactó con los hutíes y crece la tensión por la guerra en Yemen
El presidente Donald Trump afirmó que los rebeldes hutíes acordaron no atacar a su país, mientras escala la ofensiva contra Arabia Saudita.
Donald Trump aseguró este domingo que Estados Unidos mantiene una “comunicación constante” con los hutíes de Yemen y que el grupo acordó no atacar a las fuerzas norteamericanas. La declaración llegó mientras los rebeldes intensifican su ofensiva contra Arabia Saudita y Washington evalúa sus próximos movimientos frente a Irán.
El supuesto entendimiento fue revelado por el periodista de Fox News Trey Yingst, quien afirmó haber hablado con el mandatario republicano.
Según Trump, los hutíes “han acordado no luchar contra Estados Unidos”, una versión que ya había anticipado días atrás durante una visita a Irlanda, cuando sostuvo que el movimiento yemení no quería enfrentarse con Washington.
El acuerdo que Trump aseguró tener con los hutíes
La declaración supone, de acuerdo con la versión difundida por Fox News, que el movimiento respaldado por Irán evitaría atacar objetivos estadounidenses pese al aumento de la tensión en Medio Oriente. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación pública de los hutíes sobre un nuevo pacto específico con Washington.
Trump ya había señalado el 12 de septiembre que el grupo había contactado a Estados Unidos para evitar una confrontación directa. Ahora, volvió a presentar esa comunicación como un entendimiento que mantendría a las fuerzas estadounidenses al margen de los ataques hutíes.
Arabia Saudita, bajo creciente presión
El escenario es diferente para Arabia Saudita, uno de los principales aliados regionales de Washington, debido a que los hutíes intensificaron sus ataques con misiles contra territorio saudita y avanzaron sobre zonas controladas por el gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Riad.
La ofensiva también permitió al movimiento ampliar su presencia sobre sectores estratégicos de Yemen. Entre sus avances se encuentra la toma de la ciudad portuaria de Moka, situada sobre la costa occidental, una posición vinculada al estratégico estrecho de Bab el Mandeb, paso fundamental para el tráfico marítimo entre el mar Rojo y el canal de Suez.
Trump también pone el foco sobre Irán
El mensaje sobre los hutíes coincide con nuevas advertencias de Trump hacia Irán. Según Yingst, el presidente afirmó que se encuentra en “modo de decisión” respecto del conflicto y anticipó que podrían ocurrir “cosas grandes” en un futuro cercano.
Washington analiza sus próximos pasos después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán iniciados el 28 de febrero. Trump volvió a utilizar un tono amenazante hacia Teherán y aseguró que los iraníes “más les vale comportarse”.
El posible entendimiento con los hutíes aparece así en medio de una escalada regional en la que el movimiento yemení mantiene su presión militar sobre Arabia Saudita, mientras Estados Unidos busca evitar una confrontación directa con el grupo y define su estrategia frente a Irán.