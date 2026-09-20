Donald Trump aseguró que pactó con los hutíes y crece la tensión por la guerra en Yemen

El presidente Donald Trump afirmó que los rebeldes hutíes acordaron no atacar a su país, mientras escala la ofensiva contra Arabia Saudita.

Donald Trump aseguró este domingo que Estados Unidos mantiene una “comunicación constante” con los hutíes de Yemen y que el grupo acordó no atacar a las fuerzas norteamericanas. La declaración llegó mientras los rebeldes intensifican su ofensiva contra Arabia Saudita y Washington evalúa sus próximos movimientos frente a Irán.

El supuesto entendimiento fue revelado por el periodista de Fox News Trey Yingst, quien afirmó haber hablado con el mandatario republicano.

Según Trump, los hutíes “han acordado no luchar contra Estados Unidos”, una versión que ya había anticipado días atrás durante una visita a Irlanda, cuando sostuvo que el movimiento yemení no quería enfrentarse con Washington.

X: @ShaykhSulaiman El acuerdo que Trump aseguró tener con los hutíes La declaración supone, de acuerdo con la versión difundida por Fox News, que el movimiento respaldado por Irán evitaría atacar objetivos estadounidenses pese al aumento de la tensión en Medio Oriente. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación pública de los hutíes sobre un nuevo pacto específico con Washington.

Trump ya había señalado el 12 de septiembre que el grupo había contactado a Estados Unidos para evitar una confrontación directa. Ahora, volvió a presentar esa comunicación como un entendimiento que mantendría a las fuerzas estadounidenses al margen de los ataques hutíes.