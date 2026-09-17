China critica ley de Estados Unidos que sanciona a empresas que compren petróleo de Rusia

En Estados Unidos, una ley da mayor a Donald Trump para sancionar a empresas que compren petróleo de Rusia. China se opone a la decisión.

Las autoridades de China han criticado este jueves la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aprobar una ley que otorgaría al presidente Donald Trump competencias arancelarias para sancionar a los países que compren energía de Rusia y para imponer sanciones más severas al Kremlin en base a la guerra de Ucrania.

"China se opone sistemáticamente a la jurisdicción de alcance extraterritorial, que carece de fundamento en el Derecho Internacional y no cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Así, ha destacado que "China siempre ha llevado a cabo una cooperación económica y comercial normal con países de todo el mundo sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo", antes de agregar que "dicha cooperación no va dirigida contra terceros ni está sujeta a injerencias o coacciones por parte de terceros".

China se opone al poder para Trump El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos amplía las competencias de Donald Trump en materia de aranceles.

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