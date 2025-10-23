Estados Unidos sancionó a las dos principales petroleras rusas y el gobierno de Putin le contestó

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil , como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

"Dada la negativa del presidente Vladimir Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un comunicado del Departamento.

El Tesoro, que hizo públicas las sanciones poco después de que el secretario las anunciara en la Casa Blanca, afirmó que se hacían con el objetivo de "mermar la capacidad del Kremlin" y defendió la voluntad de Washington de encontrar "una resolución pacífica de la guerra".

"El Tesoro está dispuesto a tomar nuevas medidas si es necesario para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a otra guerra más. Animamos a nuestros aliados a que se unan a nosotros y se adhieran a estas sanciones", añadió Bessent.

Por su parte, el mandatario aseguró que se trata de "sanciones masivas" : "Producen mucho petróleo esperemos que (las sanciones) ejerzan presión y que él (Putin) se vuelva más sensato. Igual que (el líder ucraniano, Volodímir) Zelenski", declaró Trump en el Despacho Oval.

¿Cuáles son las petroleras rusas sancionadas?

Ambas compañías están especializadas en la exploración y la comercialización de petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo.

Rosneft es una empresa estatal rusa que produce cerca del 6 % del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia. Junto a Lukoil exportan 3,1 millones de barriles de crudo al día.

Ambas compañías ya están sancionadas por Estados Unidos, pero esta vez se extiende a las filiales y empresas vinculadas de las empresas sancionadas en las que posean más del 50 % de la participación ya sea directa o indirectamente.

Esta nueva penalización incluye el bloqueo a todos los bienes e intereses en territorio estadounidenses, prohíbe las transacciones por parte de personas o empresas de EE.UU. y les excluye del sistema financiero estadounidense.

Este martes, la Casa Blanca precisó que no tiene "planes inmediatos" para una nueva cumbre entre el mandatario estadounidense y el líder ruso, después de que Trump afirmara la semana pasada que el encuentro se realizaría en un corto plazo.

La respuesta del gobierno de Putin

as nuevas sanciones adoptadas por Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil, las mayores petroleras rusas, no serán un problema para el país, ya que ha desarrollado una "sólida inmunidad" a ese tipo de restricciones, afirmó hoy la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

"Para nosotros, la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. no planteará ningún problema particular. Nuestro país ha desarrollado una sólida inmunidad a las restricciones occidentales y seguirá desarrollando con confianza su potencial económico, incluido el político", dijo Zajárova en una comparecencia de prensa.

Según la diplomática, Moscú considera que la decisión estadounidense de imponer sanciones a sus dos mayores petroleras es "totalmente contraproducente y lo es también desde el punto vista de una señal sobre el logro de avances negociadores significativos en el conflicto de Ucrania".

Advirtió de que si la actual Administración de EEUU sigue el ejemplo sus predecesoras, que "intentaron forzar u obligar a Rusia a sacrificar sus intereses nacionales mediante sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo: un fracaso desde el punto de vista político interno y negativo para la estabilidad de la economía global".

Aunque señaló que Rusia comentará la adopción hoy del 19º paquete de sanciones adoptado por la Unión Europea una vez que publiquen sus detalles, adelantó que "cualquier iniciativa confiscatoria de Bruselas tendrá como resultado una respuesta dolorosa y garantizada".

"Actuaremos en pleno respeto del principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, basándonos en nuestros propios intereses y en la necesidad de compensar el daño causado a Rusia", subrayó Zajárova.