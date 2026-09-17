El museo del oro con 680 metros de vías subterráneas

La instalación recuperó antiguos túneles mineros y creó un recorrido subterráneo en tren para contar la historia del oro y de sus trabajadores.

El "Buey Dorado", ubicado en el corazón de la sala de exposiciones, es la joya de la corona del museo. ;ide 100 cm de largo, 45 cm de ancho y 50 cm de alto y está elaborado con pan de oro de Nanjing , utilizando técnicas tradicionales de patrimonio cultural inmaterial. Cubierto por completo con pan de oro puro al 99,50%, el buey posee un brillo dorado suave, lustroso e intenso.

En las montañas de Jilin, China, un nuevo museo propone una forma poco habitual de conocer la historia del oro: bajar a una antigua mina y recorrerla en un pequeño tren. El proyecto combina patrimonio industrial, arquitectura, turismo y tecnología para transformar túneles abandonados en una experiencia cultural que permite seguir el camino del mineral.

El museo del Oro (China Gold Museum), ubicado en la ciudad de Huadian (927 kilómetros de Beijíng) convierte una antigua mina de oro en una nueva atracción turística de China. https://sg.trip.com/ Un museo construido sobre una mina El Museo del Oro de China, ubicado en Jiapigou, en la ciudad de Huadian, recupera la historia de una zona con más de 200 años de explotación aurífera. El museo reúne más de 2.300 piezas y cientos de fotografías históricas.

La propuesta no se limita a las salas. Parte de la experiencia ocurre bajo tierra, en antiguos espacios utilizados durante décadas para la actividad minera.

Imágenes de la parte subterráneas que será recorrido por un tren pequeño con el objetivo de experimentar desde lo turístico el proceso de extracción y fundición de oro. Informe e imágenes: Kong Linghui, (Jilin News Network y China Jilin Net). Algunas de las imágenes proceden del Centro de Convergencia de Medios de Huadian, y otras, por fuentes consultadas. https://www.neabridge.com/ Un tren bajo las montañas El gran atractivo es una vía subterránea de 680 metros construida dentro de antiguos túneles mineros recuperados. Los visitantes pueden subir a un pequeño tren y avanzar por el interior de la montaña.

La experiencia combina patrimonio industrial, turismo y tecnología. Mario Simonovich El recorrido conecta espacios de exhibición, instalaciones audiovisuales y sectores que explican las distintas etapas de la producción del oro.