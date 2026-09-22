Stephen King elogió y recomendó la nueva miniserie argentina de terror sobre relatos de Mariana Enríquez: "Un lujo"

El aclamado maestro del terror destacó la propuesta de Netflix dirigida por Pablo Larraín y basada en la obra de la escritora nacional.

El universo literario de terror de Mariana Enríquez dio el salto a la pantalla internacional con un respaldo de lujo. Stephen King recomendó a través de sus redes sociales Mis muertos tristes, la nueva miniserie de Netflix dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín.

El aclamado autor estadounidense calificó la premisa de la ficción como una «idea genial». A través de su cuenta de X, planteó el inquietante núcleo de la historia: "¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, TODOS pudieran hacerlo?".

El posteo de King sobre la serie basada en las creaciones de Mariana Enriquez. Captura X La producción, que consta de cuatro episodios, se inspira en distintos relatos de la escritora argentina y combina el terror psicológico con la mirada audiovisual de Larraín. Antes de su llegada oficial a la plataforma de streaming este 24 de septiembre, el proyecto tuvo su avant premiere en la Sección Oficial del prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Mercedes Morán y Dolores Fonzi lideran la producción de cuatro episodios. Netflix Qué se sabe sobre Mis muertos tristes El elenco principal está encabezado por figuras consagradas como Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez. La trama sigue a Ema, una médica jubilada de 60 años interpretada por Morán, cuya tranquilidad se altera con la llegada de su sobrina Julie, interpretada por Álvarez.