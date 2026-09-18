Nuevo revés para "Pity" Álvarez en su intento de apartar a los magistrados que lo juzgan

Casación declaró improcedente un recurso presentado por la defensa del cantante contra el rechazo de la recusación de los jueces que llevan adelante el juicio por el homicidio de Cristian Díaz que se reanudó esta semana.

El camarista Gustavo Bruzzone dejó firme, en esta instancia del proceso, la intervención de los jueces Rodolfo Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro en la continuidad del debate que se le sigue a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz tras declarar improcedente el recurso de reposición presentado contra la decisión que había rechazado la recusación de los tres integrantes del Tribunal Oral n.º 29.

Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, abogados de Pity, habían intentado que la propia Cámara revisara esa decisión. Sin embargo, para la Casación, el recurso utilizado por la defensa no era la vía adecuada para cuestionar la resolución.

Bruzzone recordó que la reposición procede frente a determinadas decisiones dictadas sin sustanciación y cuando existe la posibilidad de que el mismo órgano que resolvió pueda modificar su decisión, y sostuvo que la defensa ya había tenido la oportunidad de exponer sus argumentos al solicitar la recusación.

Otro de los reclamos de los defensores de Pity apuntaba a la forma en que la Cámara había integrado el tribunal para resolver la recusación y había cuestionado la falta de intervención de un defensor público de menores e incapaces que participa en un proceso civil relacionado con el caso. Bruzzone indicó que la defensa no explicó cuál sería la incidencia concreta de esa intervención sobre la cuestión que debía resolverse.

N/A Baños y Queijeiro ya habían recusado a los tres integrantes del TOC n.º 29 y al fiscal Sandro Abraldes. Los letrados habían cuestionado decisiones tomadas durante el juicio, entre ellas algunas vinculadas con la situación médica del músico y con la incorporación de elementos al debate. En respuesta, la casación ya había considerado entonces que no existían elementos concretos para sostener un temor objetivo de parcialidad.