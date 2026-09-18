Se conocieron nuevos detalles sobre el puma que encontraron muerto en Luján

El puma que había sido visto en distintos sectores de Luján de Cuyo y que había generado preocupación entre los vecinos fue encontrado muerto este jueves dentro del canal Cacique Guaymallén, en Mayor Drummond. El cuerpo será trasladado al Ecoparque, donde se realizarán estudios para determinar las causas de su muerte.

La médica veterinaria y presidenta de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra, explicó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que se trataba de un ejemplar joven. “Se trataba de un cachorrón, como digo yo, un cachorro de unos ocho meses, un machito era, hasta lo que habíamos podido observar”.

Ibarra señaló que, por su edad, el animal todavía debería haber permanecido junto a su madre. “Un cachorro de ocho meses tiene que estar con la madre. Los pumas están hasta el año y medio, dos años inclusive con la madre, o sea él no tenía que estar solo ahí, él tenía que estar con la madre”.

La especialista planteó distintas hipótesis sobre cómo pudo haber llegado hasta la zona urbana . “Entonces hay dos teorías, una que pueda haber sido algún huérfano que puedan haber matado la madre más arriba y él fue bajando buscando algo, comida, lo que sea”.

En ese sentido, explicó que el desplazamiento hacia zonas urbanas no es excepcional. “Les queda el río Mendoza genial para venir caminando por ahí. No va a ser la primera vez, de hecho no es la primera vez que hemos tenido pumas urbanos, pumas en la ciudad”.

Otra posibilidad considerada por Ibarra es que el animal haya estado en cautiverio. “Y la otra posibilidad es que puede haber estado encerrado en alguna casa, lo puede haber tenido de cachorro, de más joven y se les escapó o lo soltaron”.

La veterinaria también mencionó una eventual enfermedad o falta de alimento como posibles factores. “Y como alguna opción intermedia que haya estado enfermo, pero yo no descarto la orfandad o que se haya escapado de una casa”.

“Dicho esto, puede haber estado enfermo o simplemente haber muerto de hambre al no haber conseguido nada para comer en todos los días que se lo vio”, agregó. Sobre el desenlace, sostuvo: “Básicamente eso, por ahí se quiso ir por el zanjón y se ahogó. Es todo lo que conocemos. Son más o menos las posibilidades de lo que pudo haber pasado”.

El cuerpo será estudiado por especialistas del Ecoparque para intentar establecer qué ocurrió con el ejemplar. Hasta contar con esos resultados, las causas de la muerte no están determinadas.

El avance urbano sobre el hábitat de los pumas

Para Ibarra, la aparición de fauna silvestre en zonas pobladas seguirá ocurriendo debido al avance de la urbanización sobre ambientes naturales. “Sí, totalmente, totalmente. Todos los barrios que tenemos que han ido avanzando sobre el pie de monte”.

Los zorros son parte de la fauna de Mendoza Foto: Gobierno de Mendoza

La especialista sostuvo que el fenómeno también se relaciona con la ocupación de sectores que forman parte del hábitat natural de estos animales. “Nosotros nos estamos metiendo con nuestros animales y con nuestra presencia en territorio de puma, entonces va a ser lógico esto”.

En ese contexto, remarcó que Mendoza cuenta con corredores que permiten el desplazamiento de los ejemplares. “Estamos rodeados de montaña y en general ambientes en buenas condiciones, entonces los pumas se desplazan por ahí y tenemos muchos corredores biológicos, las mismas viñas”.

Qué hacer si ves un puma

Ante un eventual encuentro con un puma, Ibarra recomendó no correr ni darle la espalda. “Simplemente no correr, no huir, retroceder de frente, no quitar la vista para ver lo que el puma está haciendo. Llegado el caso, bueno, levantar los brazos”.

“Vos tenés que parecer más grande que él. Entonces, a ser grande, levantar los brazos y grita fuerte y espantalo, échalo”, explicó.

La presidenta de la Fundación Cullunche también remarcó que los ataques de pumas a personas son excepcionales. “Mira, sobran los dedos, y te lo repito, sobran los dedos de una mano para casos de que ha habido de ataques de pumas a personas, que han sido pumas que han estado acorralados o cebados”.

Por último, Ibarra señaló que el puma no es la única especie silvestre que puede encontrarse en entornos urbanos. “Ahora normalmente ya es parte de lo que yo llamo, o sea, se llama fauna urbana, que es la fauna silvestre que convive con nosotros en la ciudad”.

“Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos, tolerarlo, convivir y también disfrutarlo”, concluyó.