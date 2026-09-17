Apareció muerto el puma que había generado preocupación en Luján de Cuyo

El puma juvenil que había sido visto durante los últimos días en distintos sectores de Luján de Cuyo fue encontrado muerto este jueves. El cuerpo apareció dentro del canal Cacique Guaymallén , en la zona de Mayor Drummond, después de varios días de búsqueda.

El ejemplar había sido observado primero en Blanco Encalada y luego en las inmediaciones del dique Cipolletti y otros puntos del departamento . Los avisos habían puesto en marcha un operativo de seguimiento en el que participaron personal de Fauna Silvestre y de la Policía Rural.

Durante la mañana de este jueves, finalmente pudieron localizar el cuerpo dentro del cauce. Policía Rural se encargó de retirarlo y posteriormente fue trasladado al Ecoparque Mendoza, donde será sometido a distintos estudios para intentar establecer qué ocurrió.

La posibilidad de que el puma hubiera terminado dentro del canal había surgido el viernes pasado. Ese día se recibió un aviso sobre la presencia de un posible cuerpo en el Cacique Guaymallén , pero las condiciones del lugar no permitieron recuperarlo ni confirmar que se tratara del animal buscado.

Desde entonces se realizaron recorridas y tareas de seguimiento en diferentes sectores del canal. El movimiento del agua y las características del cauce dificultaron la localización del cuerpo, que recién pudo ser encontrado varios días después.

Policía Rural retiró el cuerpo del puma del canal y lo trasladó al Ecoparque Mendoza para realizar los estudios correspondientes.

El hallazgo permitió confirmar que se trataba del mismo puma que había sido visto en Luján de Cuyo. El Departamento de Fauna Silvestre, que depende de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, confirmó la muerte del ejemplar.

Los estudios que se le realicen al animal también podrán aportar información para el seguimiento de las poblaciones de puma que habitan Mendoza. Por el momento, la presencia del cuerpo en el canal no permite establecer por sí sola cómo murió el animal.

Durante los días en que fue visto, el puma se había desplazado por diferentes lugares y evitaba el contacto con las personas. Por sus características, Fauna había indicado que se trataba de un ejemplar juvenil y que posiblemente atravesaba una etapa natural de dispersión, en la que los animales jóvenes comienzan a alejarse de su área de origen.

Qué recomienda Mendoza ante otro avistamiento

La Provincia cuenta con un protocolo específico para actuar ante la presencia de pumas en ciudades y zonas urbanas. El procedimiento contempla la intervención coordinada de las áreas ambientales, Seguridad y otros organismos que puedan ser necesarios en cada situación.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron que, ante la aparición de un ejemplar, no hay que perseguirlo, encerrarlo ni intentar atraparlo. La recomendación es mantener distancia, poner a resguardo a las mascotas y avisar a las autoridades.

En caso de volver a observar un puma, se debe informar su ubicación y, si es posible, hacia dónde se dirige. La indicación apunta a evitar que el animal sea hostigado y permitir que los equipos especializados puedan intervenir de manera segura.