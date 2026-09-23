Anmat canceló 25 autorizaciones de medicamentos: a qué laboratorios alcanza

La disposición oficial de la Anmat, publicada en el Boletín Oficial, marca la cancelación definitiva de 25 especialidades medicinales.

La medida de Anmat alcanza los permisos de ventas de Elea, Takeda, Aspen, entre otras.

A través de la Disposición 5866/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó este miércoles la cancelación definitiva de 25 certificados de inscripción de diversas especialidades medicinales. La medida afecta a productos de reconocidos laboratorios que no realizaron el trámite de reinscripción correspondiente antes del vencimiento de sus respectivos permisos.

Qué laboratorios perdieron sus certificados Entre las firmas titulares de estos certificados dados de baja se encuentran laboratorios de primera línea como Laboratorio Elea Phoenix S.A., Takeda Argentina S.A., Aspen Argentina S.A., Megalabs Argentina S.A.U. y Savant Pharm S.A..

El documento oficial también incluye múltiples certificados pertenecientes a Lafedar S.A. y Laboratorio Internacional Argentino S.A.. La nómina se completa con productos de CSL Behring S.A., Microsules Argentina, Lavimar S.A., Laboratorios Monserrat y Eclair S.A., Eurofar S.R.L., Monte Verde S.A., Tecnonuclear S.A. y Terumo BCT Latin America S.A..

Según consta en el registro de la Anmat, las fechas de vigencia de estos permisos se encontraban vencidas, registrándose casos con caducidad desde el año 2019 hasta otros de 2025.

La cancelación oficial alcanza a 25 certificados de especialidades medicinales que tenían su vigencia vencida desde hace años. Archivo Los motivos de la cancelación La normativa vigente determina que la autorización estatal para elaborar y comercializar un medicamento tiene una vigencia de cinco años. Para mantener el producto en el mercado, los titulares o representantes legales deben solicitar obligatoriamente la reinscripción dentro de los 30 días anteriores a su vencimiento. Al detectar que este grupo de certificados se encontraba con los plazos vencidos, se procedió a la baja definitiva.