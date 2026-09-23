Libreta AUH: así funciona el nuevo sistema de cobro en Anses

Anses cambia la forma de acreditar el 20% retenido de la AUH: ya no será obligatorio presentar la Libreta en la mayoría de los casos.

El Ministerio de Capital Humano estableció, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, una modificación clave en el modo en que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran el 20% que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retiene todos los meses. El cambio se formalizó mediante la Resolución 508/2026, publicada el 17 de septiembre en el Boletín Oficial, y entró en vigencia de forma inmediata a partir de esa fecha.

Cuál es la novedad del nuevo sistema Las familias que reciben AUH ya no deberán presentar necesariamente la Libreta de la Asignación Universal por Hijo para acreditar las condiciones de salud y educación de sus hijos, siempre que los datos necesarios estén disponibles en los registros oficiales. A partir de ahora, el cumplimiento de ambas condiciones se acreditará de forma automática, a través del intercambio seguro de información entre organismos del Estado.

El Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación le enviarán esa información directamente a Anses, lo que elimina la necesidad de realizar el trámite presencial de la Libreta en la mayoría de los casos.

El cambio afecta a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo. MDZ Cómo funciona según la edad del menor Para los chicos de hasta 4 años inclusive, el Estado verificará de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio. Si el cruce de datos resulta exitoso, Anses liquidará el 20% retenido de manera automática y mensual, junto con el 80% regular de la asignación.

Para los menores a partir de los 5 años, además de los controles de salud y vacunación, el Estado verificará automáticamente que el chico esté cursando el ciclo escolar correspondiente en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.