Anses: qué jubilados pueden cobrar una asignación por tener un nieto a cargo

Los jubilados de la Anses que tienen a su cargo a un nieto u otro menor de edad pueden solicitar que una asignación familiar quede a su nombre si son quienes efectivamente se ocupan de su cuidado. El trámite se realiza mediante la Adenda 63, que permite informar a Anses quién tiene a cargo al niño o adolescente.

La Adenda 63 permite modificar el vínculo registrado ante Anses cuando el niño o adolescente no está bajo el cuidado de uno o de ninguno de sus progenitores. De esta manera, el adulto que está a cargo de su crianza puede solicitar el acceso a las asignaciones que correspondan.

La Anses permite cambiar el vínculo registrado cuando el niño o adolescente no está bajo el cuidado de uno o de ninguno de sus progenitores.

El procedimiento contempla a personas que conviven con el menor y se ocupan de su cuidado cotidiano. Por eso, un abuelo o una abuela que tenga a su nieto a cargo puede iniciar la gestión si puede acreditar esa situación.

La modificación no crea una nueva asignación ni cambia el beneficio correspondiente al menor. Lo que se actualiza es la persona que figura como responsable para percibir la prestación.

La Adenda 63 está destinada a la persona adulta que efectivamente tiene a su cargo al niño o adolescente. Esto puede incluir a un progenitor, un familiar o un referente afectivo, según cada situación.

Entre los familiares que pueden solicitar el cambio se encuentran:

Abuelos y abuelas.

Tíos y tías.

Hermanos mayores de edad.

Otros familiares que puedan acreditar el cuidado.

Referentes afectivos que puedan demostrar la situación correspondiente.

El trámite alcanza a niños y adolescentes de hasta 18 años. También contempla a personas con discapacidad sin límite de edad, de acuerdo con las condiciones previstas para la prestación.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar la gestión se solicita documentación que permita acreditar la identidad, el vínculo y la situación de cuidado. Entre los requisitos indicados oficialmente se encuentran:

DNI original y copia de la persona adulta que solicita el cambio.

DNI y partida de nacimiento del niño o adolescente.

Documentación que acredite el vínculo familiar, cuando corresponda.

Elementos que permitan demostrar que el adulto está efectivamente a cargo del menor y convive con él.

Los DNI del adulto y del menor deben consignar el mismo domicilio para acreditar el centro de vida, según los requisitos informados para la Adenda 63. En situaciones particulares, los equipos técnicos pueden pedir documentación adicional.

Dónde se hace la Adenda 63

La gestión comienza con los equipos técnicos habilitados de la Subsecretaría de Políticas Familiares, del Ministerio de Capital Humano o de los organismos provinciales de niñez que correspondan.

También se puede consultar en una oficina de Anses para recibir orientación sobre los puntos de atención donde se confecciona la Adenda 63.

Los equipos intervinientes realizan entrevistas y solicitan los elementos necesarios para evaluar la situación. Si se cumplen las condiciones, se confecciona la documentación correspondiente y luego se presenta ante Anses para registrar el nuevo vínculo.

Una vez completado el cambio de titularidad, la liquidación de la asignación queda sujeta a las condiciones establecidas por el Régimen de Asignaciones Familiares.