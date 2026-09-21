Anses: confirmaron qué va a pasar con el descuento del 50% para jubilados en medicamentos

Jubilados y pensionados de Anses cuentan con una serie de beneficios para intentar bajar el gasto mensual en medicamentos y productos de salud en farmcias. Las promociones seguirán vigentes en los beneficios que otorga el organismo nacional y que alcanzan a comercios de todo el país.

Entre las opciones más destacadas se analiza un descuento del 50% en farmacias adheridas al programa de Anses. Existen también topes de reintegro y condiciones a consultar antes de hacer la compra.

Una de las principales promociones vigentes corresponde al Banco Supervielle para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de esa entidad.

El beneficio contempla un 50% de descuento los martes en farmacias adheridas. El reintegro puede alcanzar los $6.000 cuando se abona con tarjeta de débito y otros $6.000 mediante QR.

De esta manera, quienes utilizan ambas modalidades de pago pueden alcanzar un ahorro de hasta $12.000, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Además, determinadas compras pueden acceder a tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito, siempre que se realicen en los establecimientos adheridos y se cumplan los requisitos establecidos.

Es importante tener en cuenta que no todos los productos necesariamente están incluidos y que pueden existir límites de reintegro, exclusiones y condiciones particulares según el comercio y el medio de pago.

Otros beneficios para jubilados

Los descuentos no se limitan a quienes cobran sus haberes en Banco Supervielle. Los jubilados y pensionados que utilizan Banco Galicia también cuentan con una promoción específica.

En este caso, el ahorro puede llegar al 25% en farmacias y ópticas, con un tope mensual de $12.000. Algunas compras también pueden financiarse en tres cuotas sin interés, dependiendo de las condiciones vigentes.

Por este motivo, el porcentaje de descuento disponible para cada beneficiario depende principalmente de la entidad bancaria donde cobra sus haberes y de las promociones vigentes en cada comercio.

El programa de beneficios para jubilados y pensionados incluye además supermercados, perfumerías y otros comercios de consumo cotidiano.

Entre las promociones informadas para septiembre se encuentran:

Coto: 10% de descuento, sin tope, sujeto a exclusiones.

10% de descuento, sin tope, sujeto a exclusiones. Jumbo, Disco y Vea: 10% en determinados productos y hasta 20% en perfumería y limpieza.

10% en determinados productos y hasta 20% en perfumería y limpieza. Josimar: 15% en productos alcanzados por la promoción, sin tope.

15% en productos alcanzados por la promoción, sin tope. Carrefour: 10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000.

10% para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados en Mi Carrefour, con un tope de $35.000. Día: 10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por compra.

10% los lunes mediante reintegro, con un máximo de $2.000 por compra. Chango Más: 10%, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 acumulados por mes.

¿Qué hay que hacer para acceder?

Para aprovechar los beneficios generales, uno de los principales requisitos es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde se cobra la jubilación o pensión, en los comercios que participan de las promociones.

Antes de comprar medicamentos, conviene verificar si la farmacia está adherida, qué productos están incluidos, cuál es el tope de reintegro y qué medio de pago debe utilizarse.

Las condiciones pueden variar según el banco y la promoción, por lo que consultar los términos vigentes antes de realizar la compra permite conocer de antemano cuál será el ahorro efectivo.