Progresar Trabajo de Anses: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000
El programa Progresar Trabajo de Anses ofrece hasta $420.000 para formación profesional, y las inscripciones cerrarán el próximo 27 de noviembre.
Las personas interesadas en realizar cursos de formación profesional todavía están a tiempo de anotarse en Progresar Trabajo, una de las líneas de asistencia educativa impulsada por el Gobierno nacional. La evaluación socioeconómica y la liquidación de los pagos mensuales se encuentran a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de noviembre. Quienes resulten aprobados podrán acceder a un monto total de hasta $420.000 durante el ciclo formativo completo.
Cómo es el esquema de pagos y retenciones
La prestación establece un monto bruto de $35.000 mensuales durante el período que dure el curso de formación. Sin embargo, la Anses no liquida la totalidad de ese importe mes a mes, sino que aplica un sistema de retenciones diseñado para incentivar la continuidad y la finalización de los estudios.
De esta manera, los beneficiarios reciben directamente en su cuenta bancaria el 80% del haber mensual, lo que equivale a un cobro de $28.000. El 20% restante se retiene de forma acumulativa mes a mes y se abona en un único pago al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el estudiante acredita la aprobación definitiva de la capacitación ante el organismo.
Requisitos para acceder al beneficio
Para postularse a esta línea, es condición excluyente haberse inscripto previamente en un curso avalado por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET). Además, se debe cumplir con las siguientes pautas:
Edad: tener entre 18 y 24 años. El límite se extiende hasta los 35 años cumplidos para quienes no tengan un trabajo formal registrado.
Residencia: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con 2 años de residencia legal en el país y contar con DNI.
Ingresos: superar la evaluación socioeconómica, la cual se realiza en función de los ingresos del postulante registrados en las bases de datos de Anses al momento de la inscripción. No se debe estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.
Formación: no poseer título universitario, profesorado o tecnicatura, ni cobrar ningún otro tipo de beca.
Paso a paso para la inscripción online
El trámite es completamente digital. Para poder aplicar, es requisito estar registrado previamente en la plataforma Mi Argentina. Luego, el procedimiento es el siguiente:
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Ingresar al sitio oficial argentina.gob.ar/progresar.
Hacer clic en el botón de Progresar Trabajo dentro de la sección "Ingreso e inscripción por línea de beca". El sitio redireccionará al inicio de sesión de Mi Argentina.
Ingresar el CUIL y la contraseña. Al entrar, el sistema autocompletará los datos personales.
Responder la encuesta obligatoria y completar los datos académicos referidos al curso.
Enviar el formulario. La solicitud quedará completa recién al finalizar estos pasos.