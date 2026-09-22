Progresar Trabajo de Anses: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000

El programa Progresar Trabajo de Anses ofrece hasta $420.000 para formación profesional, y las inscripciones cerrarán el próximo 27 de noviembre.

Progresar Trabajo de Anses tiene sus inscripciones abiertas hasta el 27 de noviembre.

Las personas interesadas en realizar cursos de formación profesional todavía están a tiempo de anotarse en Progresar Trabajo, una de las líneas de asistencia educativa impulsada por el Gobierno nacional. La evaluación socioeconómica y la liquidación de los pagos mensuales se encuentran a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de noviembre. Quienes resulten aprobados podrán acceder a un monto total de hasta $420.000 durante el ciclo formativo completo.

El beneficio puede alcanzar los $420.000 durante todo el ciclo formativo. Foto: Anses Cómo es el esquema de pagos y retenciones La prestación establece un monto bruto de $35.000 mensuales durante el período que dure el curso de formación. Sin embargo, la Anses no liquida la totalidad de ese importe mes a mes, sino que aplica un sistema de retenciones diseñado para incentivar la continuidad y la finalización de los estudios.

De esta manera, los beneficiarios reciben directamente en su cuenta bancaria el 80% del haber mensual, lo que equivale a un cobro de $28.000. El 20% restante se retiene de forma acumulativa mes a mes y se abona en un único pago al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el estudiante acredita la aprobación definitiva de la capacitación ante el organismo.

Requisitos para acceder al beneficio Para postularse a esta línea, es condición excluyente haberse inscripto previamente en un curso avalado por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET). Además, se debe cumplir con las siguientes pautas: