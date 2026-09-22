PAMI actualiza en octubre los parámetros de ingresos para acceder a medicamentos gratuitos

PAMI actualizó los montos de ingresos para acceder a la cobertura total de medicamentos, definiendo un nuevo límite que entra en vigencia en octubre.

Desde el mes de octubre, PAMI actualizará los parámetros de ingresos para acceder a la cobertura del 100% de medicamentos ambulatorios por razones sociales, uno de los beneficios más importantes de la obra social de jubilados y pensionados.

Entre las condiciones para acceder se encuentra el requisito económico de tener ingresos mensuales menores a 1,5 haberes mínimos previsionales. En el caso de los hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a 3 haberes mínimos previsionales. En octubre, el límite pasará a ser de $653.622,77 mensuales y, en el caso de titulares de CUD, de $1.307.245,53 respectivamente.

El beneficio cubre el 100% de los medicamentos ambulatorios para afiliados con ingresos bajos. ALF PONCE MERCADO / MDZ Más requisitos para acceder a medicamentos gratuitos Además del requisito de ingresos, PAMI tiene otras condiciones para acceder al beneficio. Entre ellas, no se debe estar afiliado a una medicina prepaga, no se debe poseer más de un inmueble y no se deben tener aeronaves ni embarcaciones de lujo. Tampoco se debe poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en los hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de CUD. Además, no se debe ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

Cómo solicitar el beneficio Como muchos trámites de la obra social, este se puede realizar, según las condiciones de cada jubilado, de manera presencial en una agencia o de manera online. Se requiere DNI, credencial de afiliación y una receta electrónica emitida por un profesional del sistema, con el diagnóstico correspondiente.