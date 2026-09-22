PAMI entrega tres accesorios gratis para jubilados: cómo pedirlos

La cobertura incluye colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios; el pedido puede iniciarse por internet, en una agencia o mediante el médico.

Una dificultad para moverse dentro de casa puede convertir acciones simples, como levantarse de la cama o ir al baño, en un problema diario. Para esos casos, PAMI mantiene una cobertura de accesorios de apoyo destinada a jubilados que necesitan asistencia por inmovilidad, trastornos de movilidad u otras condiciones de salud.

La prestación comprende tres artículos: colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios. La entrega depende de la indicación médica y de las necesidades particulares de cada paciente. El trámite puede iniciarlo la persona afiliada, su apoderado, un familiar o el profesional tratante, siempre que este último se encuentre habilitado para operar en el sistema de Orden Médica Electrónica.

Qué accesorios entrega PAMI El colchón antiescaras está indicado para pacientes con un grado elevado de inmovilidad y riesgo de desarrollar lesiones por presión debido a la permanencia prolongada en una misma posición. Su función es distribuir el peso corporal y reducir la presión sobre las zonas más expuestas. El inodoro portátil, en tanto, está destinado a personas con dificultades para desplazarse hasta el baño, en especial cuando existen trastornos de movilidad y otras enfermedades asociadas.

NA El tercer elemento es el trapecio, un dispositivo que suele instalarse sobre la cama y sirve como punto de apoyo para cambiar de posición, incorporarse o facilitar determinados movimientos. La cobertura de estos insumos forma parte de las prestaciones de fisiatría que PAMI gestiona mediante su sistema de órdenes electrónicas, junto con otros elementos como sillas de ruedas, camas ortopédicas y andadores. La información oficial puede consultarse en el portal de PAMI.

Qué documentos se necesitan El procedimiento resulta más directo cuando el médico de cabecera o el especialista emite una Orden Médica Electrónica. Si el profesional está habilitado para cargar la solicitud en el sistema, el afiliado no necesita iniciar otra gestión. Cuando no se dispone de esa orden digital, PAMI solicita el Documento Nacional de Identidad, una prescripción manual firmada por el médico de cabecera o especialista y un resumen de la historia clínica.