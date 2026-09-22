Anses abre una nueva etapa de pagos este martes 22 de septiembre: quiénes cobran

El calendario de pagos de Anses entra este martes 22 de septiembre en una nueva etapa. Después de completar los depósitos para jubilados y pensionados de menores ingresos, comenzará el turno de quienes perciben haberes superiores al mínimo. A ellos se sumarán beneficiarios de otras prestaciones pendientes.

Para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, Anses comenzará con dos terminaciones de documento al mismo tiempo. Este martes podrán cobrar las personas cuyos DNI finalizan en 0 y 1.

El cronograma para este grupo será más corto que el de las jubilaciones mínimas. Continuará el miércoles con los DNI 2 y 3, el jueves con 4 y 5, el viernes con 6 y 7 y finalizará el lunes 28 con las terminaciones 8 y 9.

Otra de las novedades del martes será el inicio de la Prestación por Desempleo Plan 1. Los primeros en recibir el dinero serán los beneficiarios cuyos documentos terminan en 0 y 1. La distribución seguirá durante los próximos días utilizando el mismo esquema de dos terminaciones por jornada hasta completar los DNI 8 y 9 el lunes 28 de septiembre.

Además, la Asignación por Embarazo continúa su propio recorrido. Este martes corresponde el depósito para las titulares con DNI terminado en 8. Para esta prestación solamente quedará pendiente la terminación 9, que cobrará el miércoles 23.

El calendario de pagos de Anses incorpora a jubilados que superan el haber mínimo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Anses

Todos los pagos previstos para este martes 22

De esta manera, los principales movimientos previstos en el calendario son:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1.

Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1.

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 8.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa abierto el período de cobro para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: continúa disponible el pago para todas las terminaciones.

La AUH y las jubilaciones que no superan el haber mínimo ya finalizaron el lunes 21 su cronograma organizado por DNI. Desde este martes, por lo tanto, el protagonismo dentro del calendario de pagos pasa a las jubilaciones superiores al mínimo y a la Prestación por Desempleo.

El miércoles 23, Anses continuará con los jubilados y beneficiarios de Desempleo cuyos documentos terminen en 2 y 3. Ese mismo día, la Asignación por Embarazo completará sus pagos de septiembre con los DNI terminados en 9.