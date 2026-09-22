El rotundo cambio de Anses que impactará a la hora de hacer trámites

Anses recordó que se pueden solicitar turnos en cualquier oficina del país a la hora de hacer trámites. Qué cambió.

Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó a los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes que ahora los ciudadanos pueden optar por el lugar en donde deseen realizar su trámite al solicitar un turno. Los detalles de la medida.

Anses descentralizó y ahora podés solicitar turno en cualquier oficina Para ello deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios, opción Turnos.

Elegir Solicitar un turno.

Elegir el trámite deseado.

Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.

Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia.

Seguir los pasos que indica el sistema. Esta modalidad permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado. Además, favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios y tiempos de espera.