El rotundo cambio de Anses que impactará a la hora de hacer trámites
Anses recordó que se pueden solicitar turnos en cualquier oficina del país a la hora de hacer trámites. Qué cambió.
Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó a los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes que ahora los ciudadanos pueden optar por el lugar en donde deseen realizar su trámite al solicitar un turno. Los detalles de la medida.
Anses descentralizó y ahora podés solicitar turno en cualquier oficina
Para ello deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios, opción Turnos.
- Elegir Solicitar un turno.
- Elegir el trámite deseado.
- Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.
- Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia.
- Seguir los pasos que indica el sistema.
Esta modalidad permite contemplar situaciones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria que puedan dificultar la gestión por el domicilio declarado. Además, favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir traslados innecesarios y tiempos de espera.
Es importante destacar que los turnos solicitados pueden ser consultados y cancelados a través de mi Anses.