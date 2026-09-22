Anses: qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados en 2027

El futuro del bono para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) vuelve a estar en el centro de la discusión de cara a 2027. El proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno contempla las principales partidas destinadas al sistema previsional, pero no incluye una asignación fija y específica para el refuerzo.

Actualmente, el bono tiene un valor máximo de $70.000 . Este monto se mantiene desde marzo de 2024 y no se actualiza mediante la fórmula de movilidad que sí se aplica sobre los haberes jubilatorios.

La ausencia del bono dentro de una partida específica del Presupuesto 2027 no implica por sí misma que el Gobierno haya anunciado su eliminación.

Durante los últimos años, el refuerzo previsional fue otorgado mediante decretos del Poder Ejecutivo. En septiembre de 2026, por ejemplo, el Gobierno oficializó nuevamente el pago del bono mediante el Decreto 824/2026.

Por este mecanismo, una eventual continuidad durante 2027 podría definirse mediante nuevas medidas, aunque todavía no está establecido cuál sería el monto ni durante cuánto tiempo se mantendría.

¿Cuánto cobran los jubilados con el bono?

En septiembre de 2026, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.591,22, luego del aumento correspondiente por movilidad. Con el bono de $70.000, quienes cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $498.591,22.

El refuerzo también alcanza a determinados titulares de pensiones y a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de acuerdo con las condiciones establecidas en cada decreto.

El bono quedó congelado en $70.000

Uno de los puntos centrales de cara a 2027 es que el bono no acompaña automáticamente los aumentos mensuales de las jubilaciones.

El refuerzo pasó de $55.000 a $70.000 en marzo de 2024 y desde entonces mantiene ese valor nominal. Por lo tanto, cualquier modificación del monto requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo.

Qué se sabe hasta ahora sobre el bono 2027

Por el momento, el Presupuesto 2027 no fija la continuidad del bono de $70.000 como una partida permanente. Esto no equivale a una confirmación de que el refuerzo vaya a desaparecer, ya que el Gobierno puede establecer este tipo de pagos mediante decretos.

La definición sobre el bono, su eventual continuidad, el monto y los beneficiarios alcanzados dependerá de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo durante 2027.

Por ahora, los jubilados deberán esperar nuevas disposiciones oficiales para conocer si el refuerzo continuará y bajo qué condiciones.