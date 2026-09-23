Anses continúa con los pagos de septiembre: qué grupos cobran este miércoles

Anses continúa con los pagos de septiembre. Este miércoles habrá depósitos para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo, titulares de la Prestación por Desempleo y beneficiarias de la Asignación por Embarazo, abarcando diversas terminaciones de DNI.

La jornada tiene una particularidad: la Asignación por Embarazo llegará a su última terminación de documento. Después de comenzar el 10 de septiembre, este miércoles cobrarán las titulares con DNI terminado en 9, completando así su cronograma mensual.

Mientras tanto, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo transitan recién la segunda fecha de cobro. Después de los DNI 0 y 1 del martes, el calendario de pagos continúa este miércoles con los documentos terminados en 2 y 3.

La Prestación por Desempleo Plan 1 sigue exactamente el mismo esquema durante la jornada y también alcanza a dos nuevas terminaciones de DNI.

El calendario de pagos de Anses completa este miércoles el cronograma de la Asignación por Embarazo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 2 y 3.

Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 2 y 3.

Asignación por Embarazo: DNI terminado en 9.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa abierto el período de cobro para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: continúa disponible el pago para todas las terminaciones.

La AUH, las jubilaciones de hasta un haber mínimo, las Pensiones No Contributivas y Prenatal ya completaron previamente sus fechas organizadas según la terminación del documento.

¿Cómo continúa el calendario de pagos de Anses?

El jueves 24, Anses volverá a avanzar dos números dentro del cronograma de jubilaciones superiores al mínimo. Será el turno de quienes tengan DNI terminados en 4 y 5.

Esas mismas terminaciones corresponderán a la Prestación por Desempleo. Luego, el viernes 25 cobrarán los DNI 6 y 7 y, tras el fin de semana, el lunes 28 llegarán los últimos depósitos para los documentos finalizados en 8 y 9.

De esta forma, el calendario de pagos de Anses irá cerrando durante los próximos días las prestaciones que todavía mantienen acreditaciones pendientes en septiembre.