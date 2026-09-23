Baja el plazo fijo: las tasas de la cuarta semana de septiembre, banco por banco

Las tasas de interés del plazo fijo en Argentina volvieron a moverse y actualmente oscilan entre el 15% y el 23%. Por un depósito de $1.000.000, esta diferencia puede representar más de $6.000, por eso comparar antes de invertir puede marcar la diferencia.

Además, los ahorristas deben tener en cuenta otras variables, como el canal que elijan para invertir, ya que muchos bancos ofrecen tasas más bajas para plazos fijos presenciales que las publicadas para la modalidad online. A esto se suma que las tasas también varían entre clientes y no clientes de cada entidad.

Comparar tasas entre bancos puede marcar una diferencia de miles de pesos. Foto: Archivo MDZ Los bancos con mayor volumen de depósitos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días muestran una marcada dispersión, con rendimientos que van desde el 16% hasta el 22% nominal anual. El Banco Provincia se despega fuertemente del resto al ofrecer los porcentajes más altos de este grupo, con una estrategia orientada a la captación que paga un 22% de TNA para los no clientes y un 21% para quienes ya operan habitualmente con la entidad bonaerense.

Por debajo de la barrera del 20%, el escenario se divide entre las entidades que intentan sostener rendimientos intermedios y aquellas que decidieron recortar sus tasas de forma más drástica. Banco Macro (19,5%) y BBVA (19%) encabezan el pelotón medio, seguidos de cerca por el Banco Nación (18,75%), Credicoop (18,5%) e ICBC (18,1%). En el otro extremo de la tabla, las opciones con menor rentabilidad para los ahorristas se encuentran en el Banco Galicia (17,25%), Santander (16,5%) y el Banco Patagonia, que cierra el listado principal con una tasa del 16%.

Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes Además de las entidades con mayor volumen de depósitos, un grupo más amplio de bancos también informa online sus tasas para no clientes. En la cima de la tabla, con el 23% de TNA, aparecen Banco Bica, Banco CMF, Banco del Sol, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba Compañía Financiera, todas con la misma tasa para clientes y no clientes. Muy cerca se ubican Banco Voii (22,75%) y Banco Mariva y Banco Meridian (22,5%), aunque en este último caso la tasa sube a 23% para quienes no son clientes de la entidad.