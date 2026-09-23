Cierra el paso a Chile por nevadas en alta montaña: cuándo podría reabrir

El paso a Chile comenzó este miércoles habilitado para todo tipo de vehículos, pero en el el transcurso de la mañana se anunció su cierre para las 15.00.

El anuncio del cierre se da luego de la reapertura dispuesta el lunes por la tarde, cuando las autoridades de Argentina y Chile evaluaron los informes de las vialidades de ambos países. El corredor había permanecido cerrado durante el fin de semana por las nevadas y las dificultades para circular en distintos sectores de alta montaña.

Sin embargo, la habilitación se mantiene desde el 21 de septiembre a las 16.00 hasta este miércoles 23 de septiembre a las 15.00 cuando vuelva a cerrar debido a la espera de un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas. Desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores advirtieron que durante la noche de este miércoles y hasta el jueves se esperan nuevas nevadas en el corredor internacional.

Los Bomberos Voluntarios de Montaña de Uspallata también difundieron un pronóstico que anticipa nevadas en alta montaña durante la noche del miércoles. Según la información compartida, el fenómeno podría comenzar alrededor de las 20.00, mientras que desde Los Libertadores señalaron que las precipitaciones podrían extenderse hasta el jueves.

Según el gráfico, el acumulado de precipitaciones previsto para el período analizado, entre el 22 y el 29 de septiembre, alcanza los 69,8 milímetros. En cuanto a las temperaturas, el gráfico muestra registros que llegan a -4,8° durante el período analizado.

Suspenden el tránsito y evalúan la reapertura

Las condiciones en alta montaña cambiaron durante este miércoles y las autoridades dispusieron nuevas restricciones en el Sistema Integrado Cristo Redentor. Desde las 15.00 se suspende el tránsito en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, del lado chileno.

Además, desde las 17.00 quedarán cerrados los complejos aduaneros, por lo que se interrumpirá el funcionamiento del corredor internacional. La medida se toma ante las condiciones meteorológicas previstas y la necesidad de garantizar una transitabilidad segura.

La situación volverá a ser evaluada este jueves a las 8.00, cuando las autoridades verificarán el estado de la ruta y las condiciones para determinar si puede retomarse la circulación. Por ahora, el paso a Chile queda sujeto a esa nueva evaluación.