El paso a Chile se mantienen habilitado las 24 horas este martes

El paso a Chile continúa habilitado este martes 22 de septiembre luego de la reapertura dispuesta durante la tarde del lunes. El Sistema Integrado Cristo Redentor funciona durante las 24 horas para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares en ambos sentidos.

La reapertura se produjo después de un fin de semana marcado por las nevadas y las dificultades en distintos sectores de la alta montaña. El domingo, las condiciones llevaron a mantener cerrado el corredor internacional, mientras Vialidad trabajaba en la limpieza de la ruta y el tratamiento del hielo.

Durante el lunes, las condiciones mejoraron y las autoridades de Argentina y Chile se reunieron para analizar los informes técnicos. Tras ese encuentro se resolvió volver a habilitar el túnel y el tránsito internacional desde las 16 horas del lunes, con circulación para todo tipo de vehículos.

La jornada comienza con temperaturas bajo cero en buena parte del corredor internacional. En Uspallata se registran 2°, mientras que Punta de Vacas tiene -4°, Puente del Inca -7° y Las Cuevas -8°.

El dato permite dimensionar las condiciones que todavía se mantienen en los sectores más altos de la ruta 7. Aunque el paso está habilitado, la presencia de hielo y las bajas temperaturas obligan a mantener las precauciones habituales para quienes circulen por la cordillera.

La habilitación alcanza a todo tipo de vehículos y se mantiene durante las 24 horas, pero las condiciones en alta montaña pueden variar. Por eso, quienes tengan previsto viajar deberán consultar el estado actualizado del corredor antes de emprender el recorrido.

Pehuenche permanece cerrado

Mientras el Cristo Redentor recuperó el tránsito internacional, el Paso Internacional Pehuenche continúa cerrado este martes. El corredor de la Ruta Nacional 145 no registra por el momento habilitación para cruzar hacia Chile.

De esta manera, Mendoza vuelve a tener un paso internacional operativo hacia Chile, mientras el otro permanece inhabilitado. La situación de ambos corredores seguirá vinculada a las condiciones meteorológicas y de transitabilidad de cada sector.

Las autoridades recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de viajar. En el caso del Cristo Redentor, el paso permanece habilitado las 24 horas para transporte de cargas, ómnibus y particulares.