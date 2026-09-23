Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 capítulos basada en una historia real

Una miniserie alemana de Netflix cuenta en cuatro capítulos la historia de Terravision, una creación tecnológica de los 90 que terminó en una pelea con Google.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie alemana que combina tecnología, drama y una historia basada en hechos reales. Se trata de El código de la discordia, una producción de apenas cuatro capítulos que puede verse en pocas horas.

La historia comienza en el Berlín de los años 90, poco después de la caída del Muro. En ese contexto, dos jóvenes relacionados con el mundo del arte y la informática trabajan en una idea que para aquella época parecía muy ambiciosa. El proyecto se llamó Terravision.

Sus creadores desarrollaron un sistema que permitía representar el planeta de manera virtual y recorrerlo mediante imágenes satelitales y tecnología tridimensional. La propuesta buscaba ofrecer una nueva manera de explorar la Tierra.

NETFLIX Años después, los protagonistas descubren Google Earth. La herramienta de Google también permitía recorrer virtualmente el planeta mediante imágenes satelitales. Las similitudes con Terravision llevan a los creadores de la idea original a iniciar una disputa legal.

La serie alterna entre dos momentos. Por un lado, muestra el Berlín de los años 90 y el desarrollo de Terravision. Por otro, presenta las consecuencias de aquella creación años más tarde y la batalla judicial que se inicia alrededor de la tecnología.