Por qué recomiendan colocar una hoja de laurel en el frasco de arroz

Guardar una hoja de laurel en el recipiente del arroz es una costumbre extendida. Este hábito popular aprovecha los compuestos aromáticos y aceites esenciales de la planta para generar un ambiente cargado de perfume dentro del frasco.

Esté método sirve para alejar a los molestos gorgojos y pequeños insectos que suelen atacar a los cereales secos.

Sin embargo, existe una diferencia marcada entre un aroma penetrante y un método de erradicación definitivo. Aunque el perfume del laurel funciona como un elemento disuasivo leve, no elimina huevos ni larvas previamente existentes, ni garantiza la conservación indefinida del alimento.

Por ello, este remedio casero debe entenderse como un simple complemento decorativo y nunca como un sustituto de los hábitos correctos de higiene y almacenamiento.

Para prevenir la aparición de insectos en la alacena y mantener la calidad de los granos secos , la clave radica en las condiciones del entorno.

Una vez abierto el paquete original, se recomienda trasvasar el contenido a frascos de vidrio o plástico bien sellados, limpios y secos, limitando el contacto con el aire.

El frasco debe guardarse en un armario fresco, oscuro y alejado de fuentes de calor (como hornos o cocinas) para evitar la condensación interna.

La limpieza de los estantes con frecuencia y retirar restos de migas o harina evita atraer insectos. Si se detecta una plaga en algún envase, lo correcto es descartar el producto afectado de inmediato y revisar los recipientes colindantes.