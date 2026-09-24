Netflix tiene una serie sobre corrupción que no puedes pausar ni un segundo
Si te gustó Narcos, esta serie de Netflix te va a atrapar igual. Corrupción, poder y persecuciones: sin desperdicio.
Si buscas una serie sin desperdicio, con mucha acción y basada en hechos que sacudieron a Brasil, El Mecanismo en Netflix tienes que ver. Un escándalo estalla durante una investigación por presunta corrupción del Gobierno a través de empresas petroleras y constructoras, y un grupo de investigadores se mete en un caso que crece y crece.
De qué trata la serie y por qué vale la pena
La serie es creada por José Padilha, el mismo de Narcos y Tropa de Élite, junto a Elena Soarez. Está inspirada en la Operación Lava Jato, el mayor caso de lavado y sobornos de Brasil que tocó a Petrobras y a la constructora Odebrecht, acá con los nombres ficticios Petrobrasil y Miller & Brecht.
Son 2 temporadas y 16 episodios en 4K, con estreno en 2018 y aún vigente por el tema que toca. La trama sigue a Marco Ruffo, interpretado por Selton Mello, un delegado retirado de la Policía Federal obsesionado con un cambista de dinero. Junto a su aprendiz Verena Cardoni, a cargo de Carol Abras, descubre que detrás de ese caso hay un monstruoso esquema de sobornos que llega hasta lo más alto del poder. Lo que empieza como una pesquisa local se vuelve una de las mayores investigaciones de desvío de fondos de la historia.