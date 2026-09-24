Netflix tiene una serie sobre corrupción que no puedes pausar ni un segundo

Si buscas una serie sin desperdicio, con mucha acción y basada en hechos que sacudieron a Brasil, El Mecanismo en Netflix tienes que ver. Un escándalo estalla durante una investigación por presunta corrupción del Gobierno a través de empresas petroleras y constructoras, y un grupo de investigadores se mete en un caso que crece y crece.

De qué trata la serie y por qué vale la pena La serie es creada por José Padilha, el mismo de Narcos y Tropa de Élite, junto a Elena Soarez. Está inspirada en la Operación Lava Jato, el mayor caso de lavado y sobornos de Brasil que tocó a Petrobras y a la constructora Odebrecht, acá con los nombres ficticios Petrobrasil y Miller & Brecht.