Plantas: cómo tener una albahaca fuerte en casa y no se muera a la semana
Cómo hacer que tu albahaca dure meses y no se muera a la semana. Cuatro pasos para que explote de hojas.
Tener albahaca en casa parece fácil y se muere rápido si no sabes dos trucos clave. No es que tengas mala mano, es que esta planta pide sol, poda y agua justa. Si le das eso, te da hojas grandes, verdes y con mucho aroma por meses, ideal para pesto, ensalada y té.
Albahaca en casa fuerte con sol, poda y más cuidados
La albahaca quiere sol directo. Ponla donde reciba mínimo 5 a 6 horas de sol por día. Si estás en departamento, balcón o ventana al norte es ideal. Si no tienes tanto sol, usa una lámpara de grow light unas horas. Nada de interior oscuro, ahí se pone flaca, se estira y pierde olor. Maceta de al menos 20 cm con buen drenaje. Si viene en una maceta chica, separa las matas y pasa a una más grande. Tierra suelta con un poco de compost.
El error número uno es regar de más. Toca la tierra: si está seca a dos cms, riega. Si está húmeda, espera. Mejor regar en la mañana, directo a la tierra, sin mojar hojas. Eso evita hongos. En verano, casi todos los días. En invierno, cada 3 o 4 días. Si ves hojas negras abajo, es exceso de agua. Si se caen lacias al mediodía y a la tarde se levantan, pide agua. Un tip que sirve mucho: pon un plato con piedras abajo, no dejes la maceta encharcada.
Si dejas que florezca, se vuelve amarga y se frena. Corta siempre arriba de un nudo donde nacen dos hojitas. Así sacas dos ramas nuevas y se pone tupida. Cosecha seguido, no tengas miedo. Usa tijera limpia. Cuando veas pimpollos blancos, córtalos. Eso alarga la vida de la planta un montón. Con esta poda tipo tip de jardinería urbana, pasas de un tallo largo y pelado a una bola verde llena de hojas.
El pulgón y mosca blanca la aman. Si ves puntos negros o pegajoso, lava con agua y un chorrito de jabón neutro. Repite cada 3 días. Para que esté fuerte, abona cada 20 días con humus de lombriz o compost suave. Nada de fertilizante fuerte que quema. Y ojo con el frío: abajo de 10 grados sufre. Si llega el frío, entra la maceta de noche cerca de la ventana. Si haces esto, tendrás albahaca fresca.