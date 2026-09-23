La temporada de Libra llega y cambia todo para Escorpio, Cáncer y Piscis

Arranca la temporada de Libra y se siente en el aire. El Sol entra en Libra el 23 de septiembre y se queda hasta el 22 de octubre. Es tiempo de balance, de poner en orden vínculos y de decir lo que callamos. Para los signos de agua, la energía pega más hondo. Escorpio, Cáncer y Piscis entran en una etapa de cambios claros en amor, casa y trabajo.

Libra cambios para Escorpio, Cáncer, Piscis: amor y cierre de ciclos Escorpio se destapa una verdad. Libra te cae en la zona de cierre y de secretos. Sale a la luz algo que sospechabas en el trabajo o en una amistad. No es drama, es claridad. Vas a cortar con un plan que te drena y poner límites. En amor, si algo está a medias, se define. Puede ser reconciliación con charla honesta o punto final sin vuelta. En dinero, llega una chance por contacto que vuelve. Clave de la temporada: soltar control y confiar. Usa el detox de gente y de chats que no suman.

Cáncer se enfoca en hogar y pareja. Libra mueve tu base, tu casa y tu vida de a dos. Si convives, se habla de reglas, de reparto de tareas y de planes a futuro. Si estás solo, puede aparecer alguien por amigos o por un grupo de hobby y con mucha química de inicio. Cambio de casa, arreglo o mudanza corta está muy marcado. En lo laboral, te piden liderar más, aunque no tengas el título. No digas que sí a todo. Tu cuerpo te pide descanso y rutina simple: agua, sueño, comida casera.