Los mejores momentos del día para tomar agua y prevenir un infarto

Tomar agua parece simple, pero el momento en que la tomas cambia mucho. No es lo mismo beber a sorbos sin orden que usarla como aliada de tu corazón. Cardiólogos y guías de hidratación coinciden: mantener la sangre más fluida y la presión estable ayuda a bajar el riesgo de infarto y derrame.

Mejores horas para tomar agua, prevenir infartos y bajar presión arterial Dos vasos al despertar. Tras 7 u 8 horas sin beber, la sangre está más espesa. Beber agua al levantarte ayuda a activar riñón, intestino y circulación. Muchos médicos explican que esto pone en marcha el metabolismo y ayuda a que el corazón no trabaje forzado desde temprano. Si puedes, que sea agua a temperatura ambiente, no helada, y antes del café.

Un vaso 30 minutos antes de comer. No es para llenar la panza, es para preparar el estómago. El agua antes de la comida favorece la digestión, evita que comas con ansiedad y ayuda a controlar sal y azúcar en sangre. Una buena digestión evita picos de presión que dañan las arterias. Eso sí, no te obligues a tomar litros durante la comida, eso puede hinchar y hacer la digestión lenta.

Un vaso antes de la ducha. Este es el truco menos conocido. La ducha con agua caliente dilata vasos y puede bajar o subir la presión de golpe. Tomar un vaso de agua unos minutos antes ayuda a mantener el volumen de sangre estable y reduce el riesgo de mareo o subida de presión. Los expertos en heart health lo recomiendan sobre todo a personas con hipertensión o que se bañan con agua muy caliente.