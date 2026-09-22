Cómo hacer que tu romero crezca solo con agua

El error que pudre tu romero en agua y cómo evitarlo. No compres más: así lo multiplicas gratis en tu casa.

Sí, el romero puede vivir y sacar raíz solo en agua y es el truco más fácil para tenerlo fresco todo el año sin gastar nada. No hace falta que tengas jardín ni balcón grande. Con un vaso, agua limpia y una ramita sana de unos 10 a 15 cm puedes crear una planta nueva en pocas semanas.

Romero en agua, esquejes con raíz y cómo trasplantar sin que se pudra Lo primero es elegir bien la ramita. Busca un tallo joven, pero firme, sin flores, sin bichos y de color verde. Corta justo debajo del nudo, que es donde salen las hojas. Ese punto es el que saca raíz. Luego quita todas las hojas de la parte baja, deja 4 o 5 arriba nada más. Si dejas hojas dentro del agua, se pudre todo. Usa tijera limpia para no pasar hongos.

Ahora viene la parte del agua. Llena un frasco o vaso de vidrio con agua filtrada o reposada, no uses agua de la canilla recién salida porque trae cloro. Mete los esquejes y deja al menos dos nudos bajo el agua. Pon el vaso donde le dé luz clara pero sin sol directo, tipo cerca de una ventana. Cambia el agua cada dos días, esto es clave. Si el agua se pone turbia, las raíces no salen y el tallo se muere. Algunos le ponen una gota de hormona de enraizar, pero no hace falta si cambias el agua a tiempo.

En 2 a 6 semanas vas a ver puntitos blancos y luego hilos. Cuando la raíz mida 3 a 5 cm ya puedes pasar a tierra. No esperes a que sea muy larga porque en agua se acostumbra y sufre al pasar a maceta. Usa una maceta chica con tierra suelta que drene bien, con perlita o arena. Haz un hueco, mete la raíz con cuidado y tapa sin apretar mucho. Riega poco al inicio. El último secreto es no ahogarlo.