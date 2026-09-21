Soluciones naturales: para qué sirve y por qué recomiendan hervir romero y clavos de olor

Descubre cómo el romero y el clavo de olor pueden transformar tu hogar, creando un ambiente fresco y agradable de forma natural.

Mantener la limpieza del hogar va más allá de la estética. Sin embargo, es habitual que se acumulen olores persistentes tras cocinar o al mantener las habitaciones cerradas durante períodos prolongados. Para combatir esta problemática, los remedios naturales como el romero y el clavo de olor resultan eficaces.

Entre las opciones más efectivas se destaca la combinación de clavo de olor y romero, una infusión vaporizada que aprovecha las propiedades de los aceites esenciales de ambas plantas para neutralizar la humedad y el aire enrarecido en cuestión de minutos.

Aromatizante casero con romero y clavo de olor Colocar una olla con agua al fuego y añadir una cucharada de clavos de olor junto con un par de ramitas frescas de romero. Una vez que alcance el punto de ebullición, mantener a fuego lento durante unos 30 minutos. El vapor generado actuará de inmediato en el ambiente, eliminando los aromas desagradables de la cocina.

Con romero se puede crear un aromatizante natural. Foto: Pexels Una vez que la preparación se enfríe por completo, se puede colar el líquido y verterlo en un envase con atomizador para rociar cortinas, sillones o rincones de la casa.

Una opción adicional es añadir cáscaras de limón o naranja a la mezcla de clavo y romero durante la cocción potencia la capacidad de cortar olores fuertes como el del pescado o la fritura.