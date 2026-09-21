Las 9 playas más espectaculares del mundo en 2026: cuál quedó primera

Hay playas capaces de convertir el horizonte en una postal: arena blanca, agua transparente, acantilados y extensiones de costa casi intactas. La edición 2026 de The World’s 50 Best Beaches reunió esos atributos en una clasificación internacional encabezada por nueve destinos distribuidos entre Asia, Europa, Oceanía, África y América.

La selección fue elaborada a partir de las experiencias y evaluaciones de jueces, embajadores y especialistas que recorren costas de distintos países. Además del aspecto visual, la organización considera la tranquilidad, la facilidad para ingresar al agua, la presencia de vida silvestre, el entorno natural y el nivel de concurrencia. La lista oficial de 2026 presenta destinos aislados, bahías protegidas y playas a las que solo se puede llegar en barco.

Entalula Beach, en Filipinas, alcanzó el primer puesto. Ubicada en Palawan, cerca de El Nido, combina una franja de arena blanca con enormes paredes de piedra caliza y agua calma. Su acceso únicamente por vía marítima limita la cantidad de visitantes y ayuda a conservar el paisaje. La organización destacó su carácter apartado y la claridad del mar.

El segundo lugar quedó para Fteri Beach, en la isla griega de Cefalonia. Rodeada por acantilados blancos, mezcla arena con pequeños guijarros y exige llegar en embarcación o descender por un sendero empinado. Wharton Beach, en Australia Occidental, completó el podio. Situada en el área de Duke of Orleans Bay, sobresale por su arena clara, el color turquesa del océano y un ambiente poco concurrido. También es un punto elegido para practicar surf y observar delfines desde la costa.

Nosy Iranja, en Madagascar, aparece en la cuarta posición. El destino está formado por dos islotes conectados durante la marea baja por una barra de arena de aproximadamente dos kilómetros. Cuando el agua sube, ese camino desaparece bajo el mar. La zona también recibe tortugas marinas que anidan en sus costas. El quinto puesto corresponde oficialmente a Mamanuca Beach, localizada en Vomo Island, Fiyi. Su ubicación sobre el lado protegido de la isla favorece un mar tranquilo, mientras que la escasa urbanización conserva amplios sectores de arena rodeados por palmeras y vegetación. Shoal Bay East, en Anguila, ocupa el sexto lugar con una extensa costa caribeña, agua cristalina y arrecifes próximos que permiten realizar esnórquel.

Del océano Índico a una bahía protegida de México

En la séptima posición quedó Dhigurah, en Maldivas. La playa se prolonga hacia una gran lengua de arena, con agua poco profunda a ambos lados y arrecifes cercanos. A diferencia de otras islas del archipiélago ocupadas por complejos privados, Dhigurah tiene una comunidad local y permite combinar la vida cotidiana del destino con las actividades marítimas. El octavo lugar fue para Playa Balandra, cerca de La Paz, en Baja California Sur. La bahía forma parte de un área natural protegida y mantiene restricciones sobre el número de visitantes y las actividades permitidas. Sus aguas calmas y poco profundas, junto con la formación rocosa conocida como El Hongo, definen uno de los paisajes costeros más reconocibles de México.

Dhigurah, en Maldivas, es parte de estas hermosas playas del mundo. Shutterstock

Koh Rong, en Camboya, cierra el grupo de las nueve primeras. La isla se encuentra frente a la costa de Sihanoukville y posee kilómetros de arena clara, sectores de agua cálida y una vegetación tropical que alcanza el borde de varias playas. El acceso se realiza en barco y, aunque existen zonas con alojamientos y servicios, buena parte de la costa conserva un desarrollo limitado. Esa combinación entre amplitud, tranquilidad y baja densidad de construcciones fue uno de los aspectos considerados por el ranking internacional.

Belleza natural y límites al turismo masivo

La presencia de destinos remotos entre los primeros lugares muestra una preferencia por costas que conservan su entorno y mantienen un nivel reducido de urbanización. Sin embargo, esa misma exposición internacional puede aumentar la llegada de turistas a ecosistemas sensibles. Antes de viajar resulta necesario consultar las reglas de acceso, los horarios, las mareas y las condiciones climáticas.

En lugares como Balandra existen cupos, mientras que Fteri y Entalula dependen de traslados marítimos. Evitar residuos, respetar la fauna, no tocar los corales y utilizar operadores habilitados son medidas esenciales para que estos paisajes no pierdan las características que los llevaron a ocupar los primeros puestos del mundo.