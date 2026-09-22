CCU lleva Juntos por el Agua a más escuelas rurales de Mendoza y Buenos Aires

El programa Juntos por el Agua cumplió tres años de implementación y ya está presente en 40 escuelas rurales de Mendoza y Buenos Aires, donde alcanza a más de 5.000 personas entre estudiantes y docentes.

La iniciativa es impulsada por la compañía de bebidas junto con Agua Segura y distintos actores del sector público, y combina la instalación de soluciones tecnológicas con propuestas educativas destinadas a mejorar el acceso al agua segura en instituciones educativas.

La iniciativa es impulsada por la compañía de bebidas junto con Agua Segura.

Durante el último año, en Mendoza se incorporaron ocho escuelas de los departamentos de Las Heras y Lavalle. La intervención alcanzó a 1.437 alumnos y 267 docentes. La selección de estas localidades está vinculada, entre otros aspectos, con la presencia de la planta de agua Villavicencio, perteneciente a CCU.

Entre las soluciones implementadas se encuentran sistemas de ultrafiltración, que permiten reducir la presencia de determinados microorganismos y partículas, además de mejorar características como la turbidez y el sabor del agua. En otras instituciones se instalaron equipos de carbón activado granular, utilizados para reducir determinados contaminantes, entre ellos arsénico, metales pesados, cloro, compuestos orgánicos y sedimentos.

El programa Juntos por el Agua cumplió tres años de implementación y ya está presente en 40 escuelas rurales de Mendoza.

“Juntos por el Agua refleja un compromiso que sostenemos y profundizamos año a año: generar mejores condiciones de acceso al agua segura y acompañar a las comunidades educativas. Después de tres años, el crecimiento de la iniciativa y su alcance nos confirman la importancia de darle continuidad y seguir ampliando su impacto, combinando soluciones concretas con educación para promover hábitos saludables y un uso responsable del agua”, señaló Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU.

Durante el último año, en Mendoza se incorporaron ocho escuelas de los departamentos de Las Heras y Lavalle.

La selección de estas localidades está vinculada, entre otros aspectos, con la presencia de la planta de agua Villavicencio, perteneciente a CCU.

Por su parte, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó el alcance de la iniciativa en las escuelas del departamento.

“Garantizar el acceso al agua segura en las escuelas del departamento es cuidar la salud y el futuro de los chicos y chicas de Las Heras. A través de este programa hemos llegado a escuelas como Julio Le Parc, Francisco Moyano y Jorge Newbery, no solo instalando tecnología de ultrafiltración, sino también con talleres lúdicos sobre higiene, cuidado y uso eficiente de este recurso”, afirmó.

El funcionario agregó que la participación de empresas privadas en este tipo de iniciativas “reafirma que el agua es un derecho fundamental para todos”.

El trabajo de infraestructura se complementa con actividades educativas. Este año, a nivel nacional, 887 niños y niñas participaron este año de talleres sobre el cuidado del agua y la importancia de una buena hidratación.

Durante las actividades se abordaron temas como el ciclo del agua, su uso eficiente, la relación entre agua y salud y la incorporación de hábitos saludables. Además, las escuelas recibieron materiales para continuar trabajando estos contenidos junto con docentes y alumnos.

“Cada territorio presenta desafíos distintos y necesita respuestas adaptadas a su realidad. En Mendoza, seguir ampliando Juntos por el Agua nos permite acompañar a más comunidades educativas con soluciones concretas de acceso al agua segura y, al mismo tiempo, trabajar con los chicos y docentes para que el cuidado del agua se sostenga en el tiempo”, señaló Manuel Saurí, CEO y Director Ejecutivo de Agua Segura.

El acceso al agua segura continúa siendo un desafío en Argentina. Según datos del Censo 2022 del INDEC, una de cada siete viviendas no utiliza agua de red pública para beber y cocinar, mientras que el 37,4% no cuenta con desagüe del inodoro a una red pública cloacal.

En este contexto, la articulación entre empresas, organismos públicos y organizaciones especializadas busca generar soluciones sostenibles para las comunidades educativas.

El funcionario agregó que la participación de empresas privadas en este tipo de iniciativas “reafirma que el agua es un derecho fundamental para todos”.