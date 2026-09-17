Subte bajo el agua, autos sumergidos y una cancha sin césped: las impactantes imágenes de las inundaciones en Valencia

Una intensa tormenta provocó anegamientos, cortes en el transporte y complicaciones en distintos puntos de la provincia.

Las fuertes lluvias que azotaron este miércoles a Valencia, España, dejaron impactantes imágenes de calles inundadas, vehículos afectados y distintos sectores de la provincia bajo el agua. El temporal se intensificó durante la tarde y obligó a las autoridades a activar la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, luego de que se registraran inundaciones localizadas que podían ser atendidas con los recursos disponibles en las zonas afectadas.

Las imágenes difundidas durante la jornada muestran la magnitud de las precipitaciones en Valencia y su área metropolitana, con calles anegadas y grandes cantidades de agua acumuladas en poco tiempo.

Los autos, tapados por agua hasta la mitad Las zonas más afectadas por las lluvias Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), durante la tarde se registraron 85 litros por metro cuadrado en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva. También superaron los 60 l/m² Riba-roja de Túria, Llíria y Paterna. El fenómeno también generó complicaciones en la circulación. Las fuertes lluvias interrumpieron parcialmente el servicio de Metrovalencia y provocaron retrasos en distintas líneas.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en el Ciutat de València, donde las condiciones meteorológicas obligaron a suspender el partido entre Levante y Athletic Club, que estaba previsto para este miércoles por la noche. Las imágenes del estadio mostraron el impacto de la intensa lluvia sobre las instalaciones.

Nico Williams, jugador de Athletic Bilbao, observa el estadio inundado Alarmas encendidas Ante la evolución del temporal, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió un ES-Alert a los teléfonos móviles de habitantes de distintos sectores de la provincia. El mensaje advertía sobre el riesgo de inundaciones y recomendaba evitar desplazamientos, mantenerse alejados de cauces y barrancos y respetar los cortes de tránsito. También se indicó que, ante un eventual aumento del nivel del agua, los vecinos debían trasladarse a pisos superiores.