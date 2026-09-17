Si tienes estas 5 plantas en casa necesitan agua: son las más sedientas

Las 5 plantas que mueren si dejas la tierra seca un solo día. Por qué piden agua a gritos y cómo salvarlas.

Agua ya mismo. Hay plantas de interior y jardín que no perdonan ni un día con la tierra seca. Si te descuidas un poco, vas a notar cómo sus hojas se caen y sus raíces se secan.

Plantas que piden agua sin descanso Las hortensias consumen muchísima agua para florecer. Necesitan un riego constante durante la primavera y el verano para mantenerse firmes. Su sustrato nunca debe quedar seco por completo o perderán su color.

El helecho no soporta los ambientes secos ni un segundo. Esta variedad requiere sombra y un suelo húmedo de forma permanente para crecer sana. Si falta agua, sus ramas verdes terminan volviéndose marrones y frágiles muy rápido.

Las calateas son hermosas por sus colores, pero demandan una atención bastante exigente. No les gusta pasar sed y además necesitan humedad fresca en sus hojas. Si notas que se doblan hacia adentro, es la señal clara de auxilio.

El lirio de la paz es genial porque avisa de inmediato cuando tiene sed. Sus hojas ceden hacia abajo como si estuvieran tristes cuando falta liquido. Un buen chorro de agua basta para que regrese a su postura normal en horas.