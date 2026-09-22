Temporada de Libra: los intensos cambios para Capricornio, Tauro y Virgo
Temporada de Libra: los cambios para Capricornio, Tauro y Virgo. No es broma: Libra le mueve el piso a estos 3 signos de tierra.
Llegó la temporada de Libra y se nota en el ambiente: todo pide pausa, equilibrio y acuerdos. Pero si eres de tierra, Capricornio, Tauro o Virgo, eres parte del grupo que más cambios tendrá. El Sol entra en Libra y te obliga a revisar trabajo, rutina y dinero con otra mirada. No es drama, es orden. Y llega justo cuando lo necesitas.
Trabajo nuevo, dinero y rutina para Capricornio, Tauro y Virgo
Para Capricornio, Libra toca directo tu zona de profesión y metas a largo plazo. Es el momento en que una charla laboral, una propuesta trabada o una decisión de carrera por fin avanza. No será de un día para otro, pero sí inicia una etapa nueva. Puede llegar un puesto con más exposición, un proyecto que te pide negociar con otros y tener paciencia. Si buscas ascenso o cambio de área, Libra te pone a prueba: ¿sabes pedir lo que vales sin entrar en conflicto? La clave acá es acordar, no imponer.
Tauro, para ti Libra pega en la rutina diaria y en el cuerpo. Vienes de meses de exigirte y tu agenda está al tope. Esta temporada te dice que pares y revises lo que haces cada día. ¿Duermes bien? ¿Comes con prisa? ¿Guardas todo el estrés en cuello y hombros? Libra te pide que ordenes horarios, que dejes espacio para descansar y que sueltes tareas que ya no van. En lo laboral también hay cambio: mejora el trato con colegas, aparece alguien que te apoya o se abre una oferta de trabajo más tranquila y mejor paga. Menos prisa, más foco.
Virgo, tú vienes de tu temporada y ahora te toca pensar en tu valor personal. Libra ilumina tu casa del dinero, los recursos y la autoestima. Si sentiste que diste mucho y recibiste poco, ahora toca ajustar. Puede entrar dinero extra, un cobro atrasado, una venta o un plan para ahorrar de forma seria. También te invita a preguntarte cuánto vale tu tiempo. ¿Estás cobrando lo justo por lo que haces? Es buen momento para poner precio, ordenar gastos y decir no a lo que te quita energía. No es solo dinero, es amor propio.