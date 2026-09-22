La serie europea de Netflix que mezcla crimen, secretos y humor negro en solo 7 capítulos

Un pequeño pueblo irlandés, varias desapariciones ocurridas décadas atrás y tres personas empeñadas en descubrir qué pasó realmente. Ese es el punto de partida de Bodkin, una serie de Netflix de apenas siete capítulos que mezcla misterio, humor negro y thriller en un escenario muy alejado de las grandes ciudades. Actualmente está disponible en Netflix Argentina.

La historia reúne a Gilbert, un podcaster estadounidense fascinado por las historias de crímenes reales; Dove, una periodista mucho más desconfiada; y Emmy, una joven investigadora. Los tres llegan a Bodkin para indagar sobre varias personas que desaparecieron misteriosamente durante una celebración de Samhain realizada años atrás.

Desde el comienzo queda claro que los habitantes no están particularmente entusiasmados con la llegada de los investigadores. Algunas respuestas son evasivas, otras directamente contradictorias, y cuanto más intenta avanzar el grupo, más evidente resulta que el pasado todavía incomoda a buena parte del lugar.

La serie aprovecha ese misterio para mostrar también el choque entre sus protagonistas. Gilbert quiere transformar cada descubrimiento en una gran historia para su podcast, mientras Dove observa todo con una mirada mucho más dura y desconfía tanto de los vecinos como de sus propios compañeros.

Ese contraste permite que Bodkin no sea un policial convencional. Netflix la clasifica como una producción de misterio, intriga, periodismo y humor negro, y buena parte de su personalidad aparece precisamente cuando situaciones inquietantes terminan mezclándose con momentos extraños o directamente absurdos.

Con solo siete capítulos, la serie combina misterio, periodismo y humor negro en un pequeño pueblo de Irlanda.

Una serie europea de solo siete capítulos

Bodkin fue creada por Jez Scharf y está protagonizada por Siobhán Cullen, Will Forte y Robyn Cara, acompañados por David Wilmot y Chris Walley. La producción también tiene detrás a Higher Ground, la compañía fundada por Barack y Michelle Obama, que participaron como productores ejecutivos.

La temporada tiene siete episodios, de alrededor de 44 a 55 minutos. Eso permite repartir la historia cómodamente entre sábado y domingo sin comenzar una serie de varias temporadas ni quedar obligado a seguirla durante semanas.

Estrenada en 2024, Bodkin continúa disponible en Netflix Argentina. Entre los paisajes irlandeses, un pueblo en el que cada vecino parece saber algo y una investigación que se vuelve cada vez más extraña, la serie aparece como una alternativa distinta para quienes buscan misterio europeo.