Deja el rojo de lado: los colores de uñas que la rompen en primavera

Si sientes que tus uñas lucen aburridas para esta primavera, es tu momento. Se fue el invierno y vuelve el color a full, pero con un cambio. Ya no se usa un solo tono todo el mes, ahora se mezcla pastel con neón, brillo espejo y base lechosa. La idea es que las manos se vean pulidas, cuidadas y con luz propia. Si quieres renovar tu manicura, acá tienes lo que de verdad se usa.

Uñas primavera 2026: colores pastel, neón, milky nails y francesa de color El pastel sigue como rey, pero en versión más suave y cremosa: lila lavanda, celeste cielo, rosa bebé, durazno melocotón y el amarillo manteca, que es el butter yellow que invade todo Instagram. Estos tonos quedan bien en uñas cortas, alargan la mano y combinan con cualquier ropa. Puedes llevar un solo color en las diez uñas o usar una paleta en degradé: un lila más claro en el pulgar y uno más intenso en el meñique. Es sutil, pero suma mucho color.

Ahora, si quieres algo más atrevido, llega el bloque neón tropical. Naranja coral, fucsia, verde menta, turquesa y amarillo intenso. No es el neón flúor de hace años, es un color vivo pero con acabado pulido. Queda brutal en francesa de color o en puntas con doble línea. Otra bomba de esta primavera es el cromado. Es ese efecto espejo metalizado que se hace con polvo especial en el salón. Se ve sobre todo en plateado, dorado, rosa y verde. El truco: funciona mejor en uñas de largo medio y con base lisa.

Para las que aman lo natural, la tendencia milky sigue fuerte. Son las milky nails, esas uñas lechosas en blanco traslúcido, rosa nude o beige claro que dejan la uña con aspecto limpio y sano. Aporta elegancia sin esfuerzo y es la base perfecta para los detalles.