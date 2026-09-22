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El pequeño pueblo donde las calles son de arena y los carpinchos caminan cerca de las casas

A orillas de la Laguna Iberá, este pueblo correntino permite ver yacarés, ciervos y carpinchos sin alejarse demasiado de sus pocas calles.

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Colonia Carlos Pellegrini es un pueblo de calles de arena donde la fauna del Iberá puede aparecer muy cerca de las viviendas.

Colonia Carlos Pellegrini es un pueblo de calles de arena donde la fauna del Iberá puede aparecer muy cerca de las viviendas.

Gobierno Argentina

En Colonia Carlos Pellegrini, un pequeño pueblo de Corrientes, la separación entre el casco urbano y la naturaleza es mínima. Las calles siguen siendo de arena y, sobre todo en los sectores cercanos a la laguna y las cañadas, la fauna silvestre puede aparecer a escasa distancia de las viviendas.

La explicación está en su ubicación. El pueblo se encuentra a orillas de la Laguna Iberá y funciona como uno de los principales accesos a los Esteros del Iberá, un enorme sistema de humedales donde conviven lagunas, bañados, pastizales y montes. Esa proximidad hace que carpinchos, yacarés, corzuelas y distintas aves formen parte habitual del paisaje.

No hace falta limitarse a observarlos desde tierra. Uno de los grandes planes es salir en lancha por la Laguna Iberá, avanzando entre embalsados y sectores de vegetación flotante. Estos recorridos permiten acercarse a yacarés tomando sol, grupos de carpinchos junto al agua y ciervos de los pantanos en los sectores más abiertos.

Desde el pueblo parten navegaciones para observar carpinchos, yacar&eacute;s y ciervos de los pantanos en la Laguna Iber&aacute;.

Desde el pueblo parten navegaciones para observar carpinchos, yacarés y ciervos de los pantanos en la Laguna Iberá.

Qué hacer en Colonia Carlos Pellegrini

También se puede ingresar al Portal Laguna Iberá, donde existen senderos y pasarelas que atraviesan pastizales, monte y costa de estero. La zona concentra una enorme diversidad de fauna y se convirtió en uno de los puntos fuertes de Argentina para quienes viajan especialmente a observar animales y aves.

Cuando cae el sol aparece otra posibilidad poco habitual: los safaris nocturnos. Con guías locales se recorren caminos y sectores naturales para buscar especies que se vuelven más activas después del anochecer. También hay paseos en kayak, cabalgatas y recorridos en bicicleta por los alrededores.

El propio pueblo merece algunas horas. Se pueden caminar sus calles de arena, conocer ranchos construidos con técnicas tradicionales, esperar el atardecer frente a la laguna o acercarse temprano al puente de acceso, cuando aumenta la actividad de las aves. Incluso las calles tienen nombres vinculados con plantas y animales de la región.

La gastronomía suma otra parte del viaje. En alojamientos y restaurantes aparecen preparaciones de raíz guaraní como mbaipy, mbejú y diferentes tipos de chipá, mientras que las posadas y hosterías permiten quedarse varios días para realizar las excursiones sin apuro. El destino cuenta con más de 35 opciones de alojamiento dentro del Portal Laguna Iberá.

Cómo llegar a este pueblo de Corrientes

Colonia Carlos Pellegrini está a unos 120 kilómetros de Mercedes y 360 kilómetros de Corrientes capital. El acceso principal es por la Ruta Provincial 40 y conviene consultar el estado del camino antes de viajar, especialmente después de lluvias. Una vez allí, la gran particularidad del pueblo queda a la vista: no hace falta internarse kilómetros en el humedal para empezar a sentir que se está dentro del Iberá.

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