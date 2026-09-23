Los ejercicios para lucir una espalda marcada esta primavera

Espalda marcada sin gym: la rutina que sí se nota. Luce escote y top con esta rutina de ejercicios de 15 minutos.

Se viene el calor y los tops, los vestidos con espalda al aire y las remeras sin mangas. La espalda es la que cambia todo el look: si está firme y estilizada, te ves más alta y con mejor postura. No hace falta ir horas al gym. Con 4 ejercicios simples, 15 minutos y una banda o dos botellas, puedes marcar la diferencia en pocas semanas.

Ejercicios para espalda estilizada esta primavera Remo con banda elástica: parada, pisa la banda con los dos pies y toma los extremos. Inclina el tronco un poco y lleva los codos atrás, pegados al cuerpo. Apreta omóplatos 2 segundos y vuelve. Este es el básico que afina la parte alta y borra rollitos del sostén. Haz 3 series de 15. Si no tienes banda, usa una mochila con peso. Clave: espalda recta, nada de jorobar. Es puro back day en casa.

Superman para zona baja: boca abajo, brazos al frente, piernas estiradas. Levanta pecho y piernas a la vez, suave, sin tirón de cuello. Mantén 2 segundos arriba y baja lento. Marca cintura, alivia dolor lumbar y mejora postura al sentarte. Haz 3 series de 12. Si te cuesta, alterna brazo derecho con pierna izquierda. Respira: exhala al subir. No hace falta apuro, la fuerza viene del control.

Plancha con toque de hombro: en plancha alta, manos bajo hombros, cuerpo firme. Toca con mano derecha el hombro izquierdo, luego cambia. Sin mover cadera. Es el ejercicio que más estiliza porque trabaja espalda, abdomen y hombros a la vez. Haz 30 segundos, descansa 15, repite 4 veces. Si te tiembla al inicio es normal. Es un core y espalda en uno, ideal para primavera porque te deja derecha y con porte.