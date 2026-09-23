Netflix: si viste Breaking Bad, esta serie te va a obsesionar

Con dos capítulos de esta serie de Netflix ya quedas dentro del clan Cody y quieres saber quién cae, quién miente y quién se queda con la plata.

Si buscas una serie criminal que no puedas soltar, Animal Kingdom en Netflix es la elegida. Cuando su madre muere por sobredosis, Joshua “J” Cody, un chico de 17, se muda a la casa de su abuela al lado del mar en California. Lo que parece una familia de surf es en realidad un clan que vive de robos grandes, y J entra sin querer en ese mundo.

Esta es la serie donde la familia es más peligrosa que la policía La jefa es Janine “Smurf” Cody, interpretada por Ellen Barkin, y es el centro de todo. Dulce por fuera, fría por dentro, maneja a sus cuatro hijos como fichas. Baz es el cerebro, Pope el más violento e impredecible, Craig el adicto a la adrenalina y Deran el que sueña con salir. J llega callado, mira, aprende y de a poco entiende que para vivir ahí debe ser igual de duro. No es solo robo y tiroteo, es un juego de poder dentro de la casa.