Netflix tiene 3 comedias españolas perfectas para cortar la semana con risas

La plataforma de streaming suma producciones locales con tramas sencillas y entretenidas para disfrutar durante la semana.

Netflix tiene en su catálogo una gran variedad de comedias españolas. Desde hace algunos años, la plataforma está apostando cada vez más por las ficciones españolas con tramas sencillas y entretenidas que sirven para desconectar entre semana y divertirte un rato.

Cada vez que una película o serie se estrena, casi inmediatamente aparece entre los primeros puestos de lo más visto. Si no sabés qué ver para cortar la semana, te contamos cuáles son las 3 comedias españolas que no podés dejar pasar.

La primera es Gracias, equipo. La película que acaba de estrenar está protagonizada por Blanca Martínez y Raúl Tejón. Cuenta las desventuras de los empleados de una fábrica de quesos que viajan a un pueblo perdido para un evento empresarial, solo para descubrir que la mitad será despedida.

No te pierdas el tráiler de la Gracias, equipo La familia Benetón llegó a la plataforma en 2024, pero aún sigue provocando risas entre sus espectadores. Se trata de una divertida comedia familiar donde un soltero cascarrabias e intolerante con los niños (Leo Harlem) debe convertirse en el tutor legal de sus cinco sobrinos adoptados tras la muerte de su hermana.

Por último se encuentra Padre no hay más que uno 4: campanas de boda. La comedia dirigida y protagonizada por Santiago Segura, continúa con el caótico fenómeno de la familia García Loyola. En la nueva entrega de la saga, deben enfrentarse a la sorpresiva boda de su hija mayor, que está a punto de cumplir los 18 años.