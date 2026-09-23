Estos dispositivos se quedarán sin Netflix desde el 30 de septiembre: cuáles son

A partir del 30 de septiembre, algunos dispositivos dejarán de tener acceso a Netflix por no cumplir con los requisitos técnicos que exige la plataforma. La medida alcanza a celulares Android, iPhone, televisores y reproductores multimedia que ya no pueden recibir las actualizaciones necesarias.

El cambio alcanza a teléfonos que ya no pueden actualizar su sistema operativo o recibir los recursos necesarios para ejecutar las versiones actuales de la aplicación.

Para seguir usando Netflix en los televisores antiguos se puede recurrir a un dispositivo Roku o un cable HDMI.

En el caso de Apple, la restricción alcanza a los iPhone que no pueden instalar iOS 18 o una versión más nueva. Algunos de los modelos son:

Para saber qué versión del sistema tiene un teléfono Android, hay que ingresar a Configuración o Ajustes, entrar en “Acerca del teléfono” y buscar la información del software. En iPhone, se puede consultar desde Configuración > General > Información.

Qué televisores también quedan afectados

El cambio no se limita a los celulares. Algunos televisores inteligentes antiguos también pueden quedarse sin la aplicación nativa de Netflix por utilizar sistemas que ya no reciben actualizaciones compatibles.

En Samsung, aparecen los Smart TV fabricados antes de 2016 que utilizan el sistema Orsay. En LG, la medida alcanza a determinados equipos antiguos, entre ellos las series Nano LED LM9600 e Infinia LX9500.

También figuran algunos televisores Sony Bravia de las series KDL, XBR y W95, que utilizan plataformas antiguas. En cambio, los modelos que funcionan con Android TV tienen otro esquema de soporte y actualización.

La lista también incluye televisores Panasonic VIERA de generaciones anteriores, como las familias VT50, AX900 y TC-P50VT25.

Qué pasa con Apple TV y otros dispositivos

Los Apple TV de primera, segunda y tercera generación también pueden perder el acceso a Netflix si no admiten las actualizaciones necesarias.

La pérdida de la aplicación no significa que el dispositivo deje de funcionar. Un televisor puede seguir utilizándose con otros servicios y también es posible acceder a Netflix mediante un equipo externo compatible conectado por HDMI.

Cómo saber si un dispositivo se quedará sin Netflix

Todavía hay tiempo para comprobar la compatibilidad del equipo antes del 30 de septiembre. Una de las primeras señales puede ser que Netflix deje de aparecer entre las aplicaciones disponibles, que ya no permita descargar o actualizar el servicio o que muestre un mensaje de incompatibilidad al intentar abrirlo.

En los celulares, conviene revisar el modelo exacto del equipo y la versión de su sistema operativo. En los televisores, esta información suele estar dentro de los apartados de “Soporte”, “Información del dispositivo” o “Actualización de software”.