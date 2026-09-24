Griselda Siciliani y Adrián Suar desembarcan en Netflix con una comedia implacable

La adaptación de "Felicidades", con Griselda Siciliani y Adrián Suar, llega a Netflix, sumando una comedia negra que promete humor y tensión.

El catálogo de Netflix sumará un título de alto impacto en diciembre. Se trata de la adaptación cinematográfica de Felicidades. La producción, que cosechó un gran éxito comercial en la mítica calle Corrientes, llega a la pantalla chica bajo la mirada del cineasta español Álex de la Iglesia.

Netflix: de qué se trata La trama sigue los intentos desesperados de un hombre por salvar su relación amorosa organizando un festejo de cumpleaños inolvidable para su pareja, Felicitas. Sin embargo, la velada íntima se desmorona rápidamente con la llegada de los invitados y la irrupción inesperada de un médium.

Entre mentiras expuestas y secretos al descubierto, la vivienda parece cobrar vida propia, transformando la celebración en un espiral de caos, enredos y humor negro característico del estilo de De la Iglesia.

Mike Amigorena también se luce en la película. Fuente. Netflix. La película reúne a destacadas figuras de la actuación y la comedia nacional. Además de Adrián Suar y Griselda Siciliani, integran el elenco principal Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martin Garabal y Mónica Raiola.