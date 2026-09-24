Qué ver en Netflix: la impactante miniserie de solo 3 capítulos basada en un caso real

Un crimen sin resolver, secretos familiares y un líder religioso bajo la lupa. Los detalles de la estremecedora historia que atrapa en Netflix.

El interés por las producciones y relatos basados en crímenes reales continúa creciendo. En este contexto, “La muerte de la esposa del pastor” se posiciona como una de las historias que más llama la atención en Netflix, con una trama atravesada por secretos, denuncias y una comunidad religiosa conmocionada por una tragedia.

Un crimen que sacudió a la comunidad “La muerte de la esposa del pastor” cuenta con solo tres capítulos y está presentada en formato documental. La producción reconstruye la historia de Mica Miller, esposa del líder religioso John-Paul “JP” Miller, cuya muerte ocurrió en 2024 y generó interrogantes entre sus familiares y allegados.

El caso fue inicialmente considerado un suicidio, pero las circunstancias que rodearon la muerte de Mica llevaron a su familia a cuestionar algunos aspectos de lo ocurrido y a pedir que se investigara el contexto previo a la tragedia.

Secretos, denuncias y un matrimonio marcado por los conflictos John-Paul “JP” Miller, líder de la iglesia Solid Rock, fue señalado por la familia de Mica por ejercer un fuerte control sobre ella y por presuntos episodios de abuso físico y psicológico. Después de que Mica solicitara el divorcio y la pareja se separara, comenzaron una serie de conflictos que incluyeron denuncias de acoso cibernético, persecución y hostigamiento.

Un mes antes de su muerte, Mica había realizado una denuncia en la que manifestó tener miedo por su seguridad. Estos antecedentes forman parte de la investigación que reconstruye el documental y permiten conocer el contexto que atravesaba la pareja antes de la tragedia.