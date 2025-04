Histórico: Messi conoció a Lionel Richie, el cantante por el que le pusieron ese nombre de pila

Luego de ser el gran responsable de la victoria 3-1 de Inter Miami sobre Los Ángeles FC que le valió al equipo la clasificación a las semifinales de la Concachampions y antes de encarar el duelo ante Chicago Fire como visitante por la MLS, Lionel Messi se regaló un momento de farándula y disfrute, de esos que se han vuelto más habituales desde su llegada al fútbol de Estados Unidos.

Esta vez, el crossover fue asimétrico, porque Messi le debe algo a él: el nombre. Se dio ayer un encuentro que la familia Messi esperaba desde antes de aquel nacimiento fechado el 24 de junio de 1987: la Pulga conoció a Lionel Richie, el popular cantante de pop que fue la razón por la que el capitán de la Selección argentina se llama de esa manera.

“¡Cuando Lionel conoce a Lionel! Su madre lo llamó así por mí. Y aquí estamos. Gran encuentro luego de todos estos años”, escribió en Instagram el músico de 75 años junto a una serie de fotos de su primer encuentro con el “10”. Richie se presentará en Argentina el 11 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La historia detrás de “Lionel”

La historia que une al rosarino y al cantante de Endless Love o We Are The World es verídica. Así lo confesó alguna vez Celia, madre del jugador, quien aseguró que ella y su marido Jorge habían acordado que llamarían “Leonel” a su hijo. Finalmente, se dio un cambió de último momento, la “i” por la “e”, y por un motivo insólito.

“Como no teníamos nombre de varón, siempre me gustó Leonel. Cuando Jorge vino y contó que le puso “Lio”, casi lo mato… ¿Por qué le puso así? Porque nos gustaba mucho Lionel Richie”, explicó Celia alguna vez. “Primero pensé que era una broma. Luego busqué y vi que era verdad. Dejame decir algo. Entiendo que él no pueda cantar, y yo quiero anunciar que no puedo jugar al fútbol, ja”, expresó hace tiempo el músico al enterarse del honor. Ahora, finalmente, se dio el esperado encuentro.