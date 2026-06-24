Después de semanas de polémica, Gasly confirmó la noticia más esperada

Pierre Gasly compartió una publicación en redes sociales que puso fin a una situación abierta desde el GP de Mónaco.

Pierre Gasly confirmó este miércoles que finalmente recibió el trofeo correspondiente al tercer puesto del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El piloto francés compartió una publicación en sus redes sociales y puso fin a una situación que se mantenía sin resolución desde que la FIA modificó la clasificación oficial de la carrera.

A través de su cuenta de Instagram, el corredor de Alpine mostró el trofeo y celebró la noticia con un mensaje cargado de satisfacción. "¡El trofeo de Mónaco ha vuelto a casa! ¡Feliz día, feliz vida!", escribió.

Pierre Gasly confirmó que recibió su trofeo. Instagram @pierregasly La publicación confirmó que el equipo francés ya tiene en su poder el reconocimiento correspondiente al podio obtenido en las calles del Principado, luego de varias semanas marcadas por la controversia generada tras la revisión de los resultados.

Cómo se originó la polémica en Mónaco La situación comenzó después de que los comisarios deportivos revisaran las sanciones aplicadas durante el Gran Premio de Mónaco. Tras analizar el pedido presentado por Alpine, la FIA decidió anular las penalizaciones que habían afectado a Gasly y modificar la clasificación final de la competencia.

Como consecuencia de esa resolución, el piloto francés fue reclasificado en el tercer puesto, desplazando a Isack Hadjar, quien había recibido el trofeo durante la ceremonia del podio celebrada al término de la carrera.